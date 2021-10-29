臉書更名遭質疑做表面工夫 恐爆離職潮

臉書的按讚符號與最新的企業名稱和logo。(Getty Images)

社群媒體 巨擘臉書 執行長查克柏格 宣布企業更名為Meta，矢言將致力於打造「元宇宙」（metaverse）。但是專家普遍看衰，認為更名對於抑制醜聞引發的離職潮效用不大，也難以招攬新血。

專長是組織併購、拓展和人力與社會資本的喬治城大學商業系教授霍頓表示：「我懷疑更名對品牌能夠起多大的救贖或保護作用。臉書犯下許多錯誤，輿論已經讓品牌萬箭穿心，人們不會因為臉書換個名字就上當」。

最近幾周，政府加大對查克柏格和臉書的審查力道，因吹哨人霍根指控，臉書明知Instagram危害年輕人精神甚至心理健康，卻故意淡化負面影響，且演算法會造成假新聞、仇恨言論傳播，臉書卻沒有好好處理，仍以牟利為優先，不顧企業社會責任。

查克柏格反駁指控不實，並辯稱臉書的處境是當今社會的寫照。不過臉書的更名已被批評是企圖轉移焦點，加上高科技業求才若渴，同行一定會藉機向臉書挖角。

霍頓表示：「高科技原本競爭就很激烈，社群媒體亦然。如果工作條件差別不大，待在一個已經被汙名化的公司，很多有才能的人恐怕難以忍受異樣眼光」。

求職者的偏好是企業受歡迎程度的一大指標。臉書在2018年曾是求職者的第一志願，2019年爆發販賣8700萬名客戶個資給「劍橋分析」養想2016美國總統大選後，隔年跌到第23名，今年爬回第11名，現在爆發醜聞，明年排名情勢看來不妙。

霍頓認為，如果擁有與打造「元宇宙」相關專長的人，倒是有機會去願意砸大錢的臉書大顯身手。專長與元宇宙無關的其他人出走的機率很高。