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美企買回庫藏股再掀熱潮 國會議員欲立法課稅

編譯林聰毅／綜合外電
去年急遽降溫的美國企業買回庫藏股活動，今年又熱絡起來，科技及金融業者是兩大主力。路透
去年急遽降溫的美國企業買回庫藏股活動，今年又熱絡起來，科技及金融業者是兩大主力。路透

去年急遽降溫的美國企業買回庫藏股活動，今年又熱絡起來，而且可能在第3季創下單季新高。

但這股執行庫藏股熱潮碰上一個敏感時刻，民主黨籍的俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）和俄勒岡州參議員魏登（Ron Wyden）已公布一項立法，要對買回庫藏股課徵2%稅率，以做為拜登總統支出計畫的資金。若通過成為法律，未來十年將可徵收到1,000億美元稅款。

根據CNBC全球財務長理事會2021年第4季調查，受訪的美國企業財務長中有多達55%表示， 若買回庫藏真要被課稅，他們的公司將會減少買回庫藏股。

自去年第2季觸底（購買890億美元庫藏股）以來，美企買回庫藏股的金額逐季增加，以標普500指數成份股為例，從去年第3季起至今年第2季為止，每季購買金額依序為：1,020億、1,310億、1,780億及1,990億美元。按照目前的速度，第3季買回庫藏股的金額正在逼近2018年第4季創下的2,230億美元紀錄。

InsiderScore 研究主管Ben Silverman 表示：「美國公司的資產負債表普遍強勁，部分原因是2020年的買回庫藏股降溫，因此我預計第3季的股票買回將在第2季的基礎上更上層樓。」「歷史最高紀錄已近在眼前。」標普道瓊斯指數公司的資深指數分析師Howard Silverblatt也有同感，「現在，買回庫藏股的金額已經比第2季多出11%，逼近最高紀錄」。

究竟是什麼原因帶動這波買回庫藏股熱潮？金融業是背後有力的推手之一，業者正在努力返還過剩資金。Silverman指出，美國銀行（BofA）買回了99億美元自家股票，美國運通和摩根士丹利也在第3季完成了公司史上最大的買回庫藏股，各自花了逾30億美元。

科技公司是這波買回股票的另一主力。臉書揭露，第3季買回144億美元股票，創單季新高，同時是第2季買回金額的兩倍多，而五大科技公司買回的金額幾乎占全部金額的三分一。在今年第2季，蘋果買了260億美元、Google母公司Alphabet買了130億美元、臉書84億美元、甲骨文（Oracle）80億美元，而微軟則買了70億美元。

為什麼買回庫藏股如此集中在科技公司？Silverblatt說，「這些都是擁有現金流的公司」，「這些公司的規模很龐大，光是蘋果買回的金額就占13%。 他們有錢，並且選擇用來買回股票」。

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