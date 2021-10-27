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本周全美染疫新增案例 相比上月高峰減58%

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本周全美染疫新增案例 相比上月高峰減58%

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報統計，過去七日平均全美染疫新增案例，與上個月前一波疫情高峰時期相比大約減少了58%。圖為醫護人員為建築工人接種第一劑新冠疫苗。(美聯社)
華盛頓郵報統計，過去七日平均全美染疫新增案例，與上個月前一波疫情高峰時期相比大約減少了58%。圖為醫護人員為建築工人接種第一劑新冠疫苗。(美聯社)

華盛頓郵報疫情追蹤統計顯示，過去七日平均全美染疫新增案例，在本周來到6萬9000例，與上個月前一波疫情高峰時期的16萬4475例相比，大約減少了58%。

統計顯示，Delta變種病毒導致今夏以來美國疫情升溫，9月13日出爐的七日平均全美染疫新增案例為16萬4475例，但本周的最新統計則已降至6萬9000例。

華盛頓郵報報導，疫情趨緩的地區，可以看出新冠疫苗的效果。

以波多黎各為例，七日平均染疫新增案例在今年8月23日創下1121例的新高，當時Delta變種病毒迅速擴散，但26日公布的七日平均染疫新增案例則降至105例，約有73%的波多黎各人口如今已經接種新冠疫苗。

少數幾州則持續與疫情對抗中，尤其是入秋之後天候轉涼，某些地區民眾現在停留在室內的時間也隨之增加。

在蒙大拿州，平均每10萬名民眾當中，就有45人感染新冠病毒住院，染疫住院率在全美各州當中高居第一。蒙大拿州人口只有半數完全接種(fully vaccinated)新冠疫苗，低於全美人口57.5%已完成接種的統計數字。

科羅拉多州、密西根州、新墨西哥州、猶他州、佛蒙特州，到目前為止新增染疫案例及染疫死亡案例，也都還沒有下降。

自從爆發新冠疫情以來，美國累計出現4500萬染疫案例，在世界各國當中案例數量最多。到目前為止，美國染疫死亡案例已有73萬7000例。

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