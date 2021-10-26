「滯留貨櫃每日罰100元」這2港口解決塞港出新招

洛杉磯和長堤港將對每個滯留貨櫃罰款每日100美元。（路透）

美西兩大港口從11月起將對滯留超過期限的每個貨櫃每日開罰100美元，拜登 政府希望藉由實施新罰款的方式，緩解貨櫃船塞港情況加劇的局面。

洛杉磯和長堤 港25日宣布，由卡車運輸的貨櫃可在碼頭置放九天，若滯留超過九天就會被罰款，而預定透過鐵路運輸的貨櫃可滯留期為三天，超過也會受罰。

根據這些期限，從11月1日起，貨櫃託運承攬業者將因貨櫃滯留而被罰款，罰金為每個滯留貨櫃每日100美元。

長堤港執行董事柯戴洛（Mario Cordero）在宣布這項措施的聲明中表示：「碼頭空間快要用完，而這項措施將為停泊船隻上的貨櫃挪出空間。」

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）26日表示，政府將繼續「尋求方式解決供應鏈 問題」。她說，拜登計畫本周末在G20會議上與其他元首們討論全球貿易受干擾的問題。

莎奇：「兩個港口運輸的貨櫃量比2018年同期增加19%，當時是先前的最高紀錄，而港口仍有望超越2018全年處理1,750萬個貨櫃的紀錄。」

拜登政府本月稍早公布一項計畫，讓洛杉磯和長堤港每日24小時、每周七天運作，以處理瓶頸問題。這兩大港口占40%進入美國的海運量。

不過專家認為，雖然加州兩大港口全天候運營有望減輕貨櫃船塞港問題，但要解決影響全球供應鏈的多重問題，尚有段距離。

紐約哥倫比亞大學商學院生產和供應鏈管理專家兼教授費德勒爾格魯說：「這不只是補救港口的問題，這是長長供應鏈中一個環節。」「延長加州港口的運作時間約60個小時，並且將卸載時間減少25%，將不會解決整個問題。還有許多因素環環相扣。」