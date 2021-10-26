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世界OnAir／魷魚遊戲憑甚麼爆紅？哪些彩蛋你漏掉了？

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世界OnAir／魷魚遊戲憑甚麼爆紅？哪些彩蛋你漏掉了？

世界新聞網
韓國影集「魷魚遊戲」上線不到一個月的時間就成為Netflix史上最受歡迎的影集。取自Netflix
韓國影集「魷魚遊戲」上線不到一個月的時間就成為Netflix史上最受歡迎的影集。取自Netflix

全球爆紅的韓國影集「魷魚遊戲」於9月17日上線以來，不到一個月的時間就成為Netflix史上最受歡迎的影集，吸引1.11億訂戶觀賞，也讓Netflix股價攀升近7%，市值成長了2780億美金。「魷魚遊戲」為什麼會這麼紅？曾在韓國工作過、目前擔任TVBS資深編譯的林芳穎 (Laney) 提出了她的觀察。

林芳穎給了這齣劇95分的高評價，她表示，「魷魚遊戲」題材雖不新，但呈現的手法不同，劇情對白十分細膩，相較於一般韓劇多是16集或20集，只有9集的「魷魚遊戲」顯得精緻而寓意深厚，讓人捨不得快轉。林芳穎說，對照韓國的社會，這齣劇對人性的刻劃非常寫實，不管是喜歡韓劇、或是沒看過韓劇的人，她都大力推薦，至於血腥的部分就不妨快轉。

導演黃東赫曾不諱言，本劇有汲取日本漫畫的一些元素，在第一集中對遊戲的設定，也因為人物過多，不僅拍攝作業複雜，刻意營造出華麗又殘酷的場景，讓觀眾的情緒也隨之起伏。「魷魚遊戲」的大場面、大製作，直逼好萊塢規格，難怪能讓歐美觀眾也埋單。

林芳穎說，韓劇不乏懸疑、驚悚的題材，也有韓國人認為這齣劇「還好」而已，不知為何這麼紅？由於該劇宣傳力度不小，一開始讓韓國本地的討論度也很高，後來紅到了東南亞，最後擴散到全世界各角落，連南美洲的祕魯都有人在玩椪糖遊戲，這還是韓劇史上頭一遭。

對女主角的喜愛，以及對韓國遊戲的新鮮感，都讓歐美觀眾瘋狂愛上「魷魚遊戲」，連英語配音的爭議，都在網路上引起不少討論。林芳穎舉例說，遊戲的韓文原名是「木槿花開了」，木槿花又稱「無窮花」，是韓國國花，花語有「堅韌、生生不息」之意；雖然遊戲與花沒有關係，但每當劇中人偶以韓語幽幽念出時，令人不寒而慄，英語翻譯成「red light, green light」，就少了那份恐怖之感。

林芳穎說，「魷魚遊戲」每一集的劇名(subtitle)也藏了彩蛋，例如最後一集劇名，被翻譯為「幸運之日(A Lucky Day)」，但韓文原名是一民間傳說，故事中的結局，正和劇中男主角的際遇相互呼應。林芳穎說，韓國人如果看到這個標題，便知結局不是像翻譯字面上所傳達的那般樂觀。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到身兼「韓國話匣子」主播的林芳穎，談談熱門韓劇「魷魚遊戲」引人之處，劇情所反映的南韓國社會的真實縮影，以及劇中脫北者、外來移工等角色在韓國社會的命運，都能引起觀眾共鳴，也是該劇成功的因素之一。林芳穎也指出，「魷魚遊戲」是Netflix原創影集，不像本土韓劇有固定的套路，雖然集數較少，但製作的時間與投入的資金並未簡省，自然能在韓劇中異軍突起、成就不凡。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

魷魚遊戲 韓劇 Netflix

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