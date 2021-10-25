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iPhone 12保固期內送修卻遭拒 消費者將蘋果告上法院

記者顏伶如／綜合報導
一名消費者上周向舊金山加州高等法院小額索賠法庭(small claims court)提告，指控iPhone 12手機仍在保固(warranty)期限之內，送修時卻遭到蘋果公司(Apple)員工拒絕，要求蘋果公司賠償1383.13元。路透
一名消費者上周向舊金山加州高等法院小額索賠法庭(small claims court)提告，指控iPhone 12手機仍在保固(warranty)期限之內，送修時卻遭到蘋果公司(Apple)員工拒絕，要求蘋果公司賠償1383.13元。路透

一名消費者上周向舊金山加州高等法院小額索賠法庭(small claims court)提告，指控iPhone 12手機仍在保固(warranty)期限之內，送修時卻遭到蘋果公司(Apple)員工拒絕，要求蘋果公司賠償1383.13元。

根據法院紀錄，金希多(Theodore A. Kim，音譯)上周向舊金山加州高等法院小額索賠法庭對蘋果公司提告，要求蘋果公司賠償當初購買iPhone 12手機所花費1383.13元。法院訂於11月23日下午1時30分開庭。

金希多接受商業內幕(Business Insider)網站訪問時說，提告用意在於爭取公平環境，「好讓像我一樣的一般消費者可以對大公司提告，不必擔心聘請律師或其他問題」。他說，希望至少能夠有機會出庭，陳述案由。

蘋果公司並未回應商業內幕採訪要求。

金希多指出，2020年10月在越南向一家蘋果公司授權商店購買了iPhone 12手機，保固期有限期限是到2022年10月。

他說，疫情期間返回美國之後，發現這支在越南購買的iPhone手機，讀取美國的SIM卡(subscriber identity module，SIM)時出現問題，打電話聯繫蘋果公司，獲得回應是把手機帶到附近蘋果商店(Apple Store)尋求協助。

他表示，把手機帶到蘋果商店後，手機被交給維修部門檢查，但後來卻被退回，理由是「手機曾被動過手腳，因此無法修理」。

金希多說：「我問他們『曾被動過手腳是什麼意思？』」他說，店員並沒有提供答案，只把手機退回，取回手機之後發現手機內的SIM卡卡槽(SIM tray)已經壞掉。

金希多表示，後來向美國經營改善協會(Better Business Bureau，BBB)投訴，但蘋果公司回應如果是送修期間導致手機損壞，就會保證修理，投訴案則被裁定結案。

他說，雖然仍在保固期限之內，但向蘋果公司表示願意自費修理手機，還是遭到拒絕，於是今年6月底寄發電郵給蘋果執行長庫克(Tim Cook)，遲遲沒有收到回信，從谷歌(Google)搜尋則發現一名西雅圖消費者曾透過小額索賠法庭，在2012年對蘋果公司提告並且勝訴。

金希多說，自己遇到狀況與西雅圖消費者筆記型電腦MacBook Pro影像卡(graphics card)故障遭遇類似，因此決定也採取相同模式將蘋果告上法院。他表示：「且讓我們看看接下來會如何。」

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