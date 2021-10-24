百老匯掃疫情陰霾開演 歌劇魅影女主角謝幕落淚

「歌劇魅影」中飾演女主角的梅根皮塞諾(中)經歷失業的黑暗時光後，順利重返舞台，謝幕時忍不住淚流滿面。(路透)

疫情 重創紐約百老匯 ，熄燈18個月後終於重新開演，在「歌劇 魅影」中飾演女主角的梅根皮塞諾經歷失業的黑暗時光後，順利重返舞台，謝幕時忍不住淚流滿面。

百老匯最長壽歌劇「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）重新開演前夕，飾演女主角克莉絲汀戴耶（Christine Daaé）的皮塞諾（Meghan Picerno）一心盼望能登台謝幕，而不會像其他齣戲劇一樣，因受突破性確診個案影響而臨時取消。

皮塞諾每天步出紐約時報廣場（Times Square）附近的排練室後，就將自己「封鎖」起來；皮塞諾明白她的工作伴隨著暴露風險，為演繹克莉絲汀戴耶一角，她必須親吻兩名同劇演員，與他們近距離高唱情歌。

皮塞諾說：「希望我們都沒有染疫，因為若我們其中一人有，就會全都中了。」

百老匯劇院對紐約觀光業而言至關重要，也是疫情開始肆虐時，政府率先關閉的場所之一。當初突然宣布暫歇消息，正是在去年3月12日「歌劇魅影」日場之際，由於劇場內傳出人員確診，男主角班克勞福（Ben Crawford）只得在第一幕中途下台，返回更衣室。

經歷史無前例停業後，百老匯終於重新亮燈，是最後恢復開放的工作場所之一。他們今秋的回歸被視為紐約努力恢復常態的試驗。

皮塞諾說，只要能重返舞台，她欣然接受任何必要措施。在2020年那段黑暗時光，皮塞諾回北卡羅來納州（North Carolina）與父母一起生活，領取失業救濟金，並「幾乎覺得自己失敗了」。

皮塞諾這段期間依舊天天演唱，以保持記憶猶新，直到歌聲讓她太過悲傷，她才停下。

9月下旬，皮塞諾與同劇演員重逢，她演唱雙人情歌「我心所求」（All I Ask of You）時，情不自禁地落淚。

此外，「歌劇魅影」製作人8月公布選角結果，喀麥隆（Cameroon）移民之女愛蜜莉寇瓦特卓（Emilie Kouatchou）將成為此劇1988年在百老匯開演以來，首位飾演克莉絲汀戴耶的非裔演員，她將以皮塞諾替補出演特定幾場。

疫情雖衝擊舞台歌劇，但也帶來進步空間。寇瓦特卓說自己能在睡夢中唱出克莉絲汀戴耶的部分，但她也擔憂外界對女高音「嬌小白人女性」的刻板印象。

她表示：「疫情很可怕，但若不是因為疫情，我們不可能進行這樣的對談，和擁有這樣的改變。」

最終，「歌劇魅影」於22日重新登上百老匯舞台，皮塞諾收到電郵通知檢測結果是陰性，總算鬆了口氣，她如願在熟悉的配樂之中回到舞台。謝幕之時，觀眾席轟聲雷動，皮塞諾淚流滿面地向台下鞠躬。