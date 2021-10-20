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兒童疫苗開打 CDC：師生在校仍需戴口罩

記者張聲肇／綜合報導
聯邦疾病防治中心20日建議各小學，即使學童打過疫苗，仍需執行強制口罩令。圖為康州哈特福市13歲兒童Charles Muro,age接種疫苗。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心20日建議各小學，即使學童打過疫苗，仍需執行強制口罩令。圖為康州哈特福市13歲兒童Charles Muro,age接種疫苗。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)20日建議各小學，即使學童打過疫苗，仍需執行強制口罩令。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在白宮記者會上表示，5歲到11歲兒童疫苗施打計畫幾個禮拜內將開始實施，中心不會改變對學校上課期間，師生都戴口罩的建議。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)預定11月1日開會，決定授權輝瑞藥廠提供學童疫苗。瓦倫斯基說，研究報告指出，實施口罩令的學校，比不實施口罩令的學校，發生群聚感染的機率小3.5倍。

CDC目前的防疫指南要求12年級以下的學校，不論師生員工是否打過疫苗，在室內都應戴口罩，訪客亦然。

各地不乏家長抗議口罩令的案例，反對戴口罩的家長要學校停止實施口罩令。有時候，還為此鬧到法院。新罕布夏州羅京翰郡內幾個學區就發生這種事，家長要求學校不得強制戴口罩，法院20裁定不予審理。

白宮官員說，政府已備妥足夠全國2800萬5歲到11歲學童的輝瑞疫苗，不論在家庭醫師診所、藥房或學校，都可替學童接種疫苗。

輝瑞已向食藥局提出緊急核准的申請，並附上證明這個年齡層接種疫苗安全無虞的臨床試驗資料。輝瑞已獲12歲到15歲少年專用疫苗的緊急授權，16歲以上的疫苗，則獲得完全授權。

口罩 疫苗 輝瑞

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