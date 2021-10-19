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世界OnAir／他來自中國 成為「稀有」亞裔單口喜劇演員

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世界OnAir／他來自中國 成為「稀有」亞裔單口喜劇演員

世界新聞網
黨鵬一路堅持至今，從事單口喜劇表演工作已有五年時間。黨鵬提供
黨鵬一路堅持至今，從事單口喜劇表演工作已有五年時間。黨鵬提供

單口喜劇的英文為Stand-up comedy，又稱脫口秀、單人喜劇、站立喜劇。單口喜劇發源於英國、風行於美國，這個西方人所熟悉的表演藝術，也和中國的相聲有些類似。近年全美各地舞台陸續出現一些亞裔的身影，他們既要操著流利英語、又要拿捏尺度創作出令人噴飯的笑點，勇敢走上一條不尋常的道路；來自中國、目前在達拉斯全職從事單口喜劇的黨鵬便是其中一個例子。

在亞特蘭大工作時，一次在公司耶誕派對的表演節目中，個性內向、從沒講過笑話的黨鵬初試啼聲，讓同事刮目相看，紛紛鼓勵他到當地comedy club表演單口喜劇。黨鵬寫了幾個段子去應徵，從此職業生涯急轉彎，一路堅持至今，已有五年時間。

2019年，黨鵬曾有機會與一位大牌諧星合作，擔任替他暖場的工作，兩人接下在郵輪上的駐點演出，沒想到新冠疫情爆發，讓他在家裡悶了好幾個月，後來難得有機會再登台，也讓他更加確定對單口喜劇的這份熱愛。

身為亞裔又在保守的南方從事表演，難免讓人擔心黨鵬若在內容上觸及敏感議題，要如何拿捏開其他族裔玩笑的分寸？黨鵬認為比較不同的是，達拉斯是個多元族群匯集的城市，相較於美東、美西其他亞裔演員，可以很容易讓台下的亞裔觀眾領會到笑點，他得多花些心思，找到「一座橋樑」來引起現場觀眾的共鳴。

個性內向、從沒講過笑話的黨鵬，沒想到初試啼聲便讓同事刮目相看，鼓勵他嘗試單口喜劇...
個性內向、從沒講過笑話的黨鵬，沒想到初試啼聲便讓同事刮目相看，鼓勵他嘗試單口喜劇表演工作。黨鵬提供

今年5月上旬，在奧斯汀的一場表演中，知名喜劇演員東尼（Tony Hinchcliffe）把熱情引介他出場的黨鵬稱爲「filthy little f*cking chink（骯髒的中國佬），還大爆粗口，將歧視亞裔言論當成有趣笑話。黨鵬說，自己是在收到台下觀眾傳給他的影片後，才將此事在社群平台公開，引起了媒體關注及民眾大量轉發。事後東尼的經紀公司表示不再代理他，東尼常駐的播客平台也宣布與他解約。

黨鵬之後的工作雖受到此事波及，略有減少，但他表示，多數的亞裔都不喜歡惹上「爭議 (controversy)」，遇上有爭議的事件便選擇退縮、埋頭做自己的事，但白人卻不是這樣，不但不怕爭議、反而會擁抱爭議的話題，在面對此一事件，他覺得自己不應該迴避。

本周「世界OnAir」節目，主播卓賢邀請到在德州從事單口喜劇的黨鵬，聊聊身為「極少數」亞裔演員的境遇，以及面對語言、文化上的差異，他的優勢與劣勢。來美11年的黨鵬，曾為了給在中國的奶奶祝壽，將自己演出的影片加上中文字幕，無心插柳的舉動，卻讓他在微博上火了起來，至今累積了千萬點擊數，從美國紅回國內。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

身為極少數的亞裔單口喜劇演員，黨鵬始終堅持對這份工作的熱愛。黨鵬提供
身為極少數的亞裔單口喜劇演員，黨鵬始終堅持對這份工作的熱愛。黨鵬提供

亞裔演員 單口喜劇 中國 種族歧視 世界OnAir

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