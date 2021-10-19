曾抨擊輝瑞疫苗 眾議員布魯克斯財報顯示脫手持股獲利

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)。歐新社

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦眾議員 布魯克斯(Mo Brooks)曾抨擊輝瑞 藥廠(Pfizer)在新冠疫苗統計上玩弄政治手段，並強烈反對疫苗強制接種規定，商業內幕(Business Insider)網站19日報導，財報紀錄顯示，布魯克斯今年8月16日將價值5萬元輝瑞股票 脫手賣出，但卻拖10月14日才申報，明顯觸犯2012年通過的「防止國會內線交易法」(Stop Trading on Congressional Knowledge Act，STOCK Act)。

報導指出，共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員史考特(Austin Scott)、共和黨籍田納西州聯邦眾議員佛萊希曼(Chuck Fleischmann)也同樣觸犯「防止國會內線交易法」。

根據「防止國會內線交易法」規定，國會議員不得進行內線交易或利用未公開訊息買賣股票，國會議員本人或配偶股票交易必須在交易日算起45天內申報。

商業內幕網站報導，布魯克斯對於家人賣出輝瑞藥廠股票的交易，拖延一個多月才申報。布魯克斯曾公開批評輝瑞藥廠在疫苗統計玩弄政治手段，並批評強制疫苗接種規定。

67歲的布魯克斯從2011年起擔任阿州聯邦眾議員，目前則更換跑道，角逐聯邦參議員選舉。

布魯克斯的妻子瑪莎‧布魯克斯(Martha Brooks)接受商業內幕網訪問時，證實延遲申報輝瑞股票交易。瑪莎‧布魯克斯為數學老師出身，曾任註冊會計師(CPA)，現為全職家庭主婦。她表示，一手打理全家人的財務投資事項，包括財產申報。

瑪莎‧布魯克斯說，哪些股票應該買進，哪些應該賣出，都是聽從家庭財務顧問的建議。她說：「這些事情我不跟老公商量的。」她也說：「都是我在作主，我全權掌控。」

對於未在規定期限內申報輝瑞股票交易的原因，瑪莎‧布魯克斯表示，原本打算按規定如期申報，但後來出現一些狀況。她也說，布魯克斯並未因為延遲申報而被罰款。

商業內幕網站報導，布魯克斯夫妻從2019年11月便透過繼承持有輝瑞股票。布魯克斯母親過世之後，輝瑞持股由布魯克斯繼承。不過，聯邦財報紀錄顯示，布魯克斯夫妻在2020年3月及7月間，共計購買了價值大約3萬元的輝瑞股票。

瑪莎‧布魯克斯受訪時說，輝瑞股票買賣都是聽從財務規畫師的建議。她說：「我們決定把股票賣掉，因為財務顧問打電話來說『我覺得現在是脫手的好時機』。」

她表示：「輝瑞股票來來去去，布魯克斯根本不知道我們持有股票。」

布魯克斯辦公室幕僚長葉慈(Marshall Yates)證實，布魯克斯夫妻都接種了新冠疫苗，但不確定接種疫苗廠牌。

商業內幕網站報導，喬州眾議員史考特的妻子薇薇安(Vivien)今年8月初透過稅務優惠個人退休帳戶((tax-advantaged individual retirement account)，賣掉價值合計約16萬5000元的股票，其中包括AT&T、波克夏公司(Berkshire Hathaway)、福特汽車(Ford Motor Co.)、嬌生集團(Johnson & Johnson)持股，但比規定期限超過一周才申報。

田州眾議員佛萊希曼今年8月6日買進價值1萬5000元運動博奕公司DraftKings股票，並賣出1萬5000元醫療器材廠商捷邁(Zimmer Biomet)股票，但到了10月1日才申報說股票交易是由一名撫養子女進行，10月7日提出修正寫道，兩筆股票交易都是財務顧問代為操作。