NBC：遭控詐騙誹謗煽動暴力 川普至少10件民事訴訟

國家廣播公司(NBC)報導，前總統川普遭控詐騙、誹謗、煽動暴力等官司，目前面臨至少10件民事訴訟。美聯社

國家廣播公司(NBC)報導，前總統川普 遭控詐騙、誹謗、煽動暴力等官司，目前面臨至少10件民事訴訟。其中一起川普保鑣2015年在川普大樓(Trump Tower)外涉嫌毆打抗議人士的官司，紐約州 最高法院法官岡薩雷茲(Doris Gonzalez)已下令川普必須於18日宣誓作證，接受詢問。報導指出，川普執政期間對於民事訴訟採取拖延策略，對某些官司則聲稱身為現任總統擁有豁免權，但卸任之後逃避手段已經越來越少。

曾參加川普製作兼主持實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)的參賽者桑莫爾‧瑟沃斯(Summer Zervos)，2017年向法院提告指控川普在她出面踢爆2007年曾遭到襲胸、強吻之後，2016年選舉期間以「說謊者」對她抹黑。

國家廣播公司報導，川普律師團拒絕對瑟沃斯訴訟發表評論。川普辯護律師先前則曾表示，打算對瑟沃斯提告。根據本月份的庭訊會議，法官助理指出，此案所有證詞必須在12月23日之前完成。

美聯社報導，瑟沃斯委任律師潘薩(Moira Penza)指出，身為被告的川普如今已恢復平民身份，「對於挨告官司不能再繼續推拖」。

抗議人士在川普大樓外遭到川普保鑣毆打而提告的案件中，根據法官裁定，川普18日必須宣誓作證，接受抗議人士律師詢問，證詞詢問將錄影存證。2015年9月間，6名示威民眾對於身為總統參選人的川普關於墨西哥移民發言不滿，在川普大樓外抗議，結果遭到川普保鑣動粗。

川普曾在2016年提交法院的書面證詞中說，完全不知道保鑣對民眾動手，保鑣也不是他親自直接聘用的。

紐約專欄作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)指控199年代中期遭到當時為房地產大亨的川普性侵，川普否認卡若爾說詞並反咬她說謊，卡若爾則對川普提出誹謗訴訟。

卡若爾對川普提告誹謗原由紐約州法院審理，由於司法部企圖介入，主張川普身為總統擁有豁免權，案件在2020年轉由聯邦法院接手。美國聯邦第二巡迴上訴法院訂於今年12月聆聽兩造辯論。

川普、川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)、次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)及川普集團，遭到投資 人指控參與吸金詐騙。數千名投資者在聯合訴訟中指控川普及川普家族，收取數百萬酬庸之後，幫忙後來爆發問題的吸金公司招募投資。

訴狀寫道，從2005年到2015年底，川普等被告收受數百萬元秘密酬勞，為ACN行銷公司宣傳及背書，但川普對投資人聲稱的「大好投資機會」其實都是假話。

川普還被姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)向紐約州最高法院提告詐騙，指控川普以造假手段，害她無法繼承祖父身後留下的數百萬應得遺產。川普律師團向法院要求撤銷起訴，聲稱瑪麗‧川普提告已經超過追訴期。川普還對瑪麗‧川普提告違反保密協議(nondisclosure agreement)。

國家廣播公司報導，川普目前至少有4起民事官司，是因為1月6日國會暴動事件而被民主黨籍國會議員或國會警察提告，提告原因則是川普煽動暴力，觸犯1871年「三K黨條款」(Ku Klux Klan Act)。川普律師則說，川普身為總統擁有豁免權，川普在1月6日挺川集會上的言論則受到美國憲法第一修正案保護。

川普在1月6日挺川集會演說指稱2020年勝選結果被「偷竊」，則遭到民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)與密西根州福祉權益組織(Michigan Welfare Rights Organization)提告，指控川普逼迫州政府及地方政府官員不得確認選舉結果，形同企圖剝奪數十萬選民權益。