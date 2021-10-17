CNBC訪台積電美廠執行長 憶張忠謀曾被唱衰夢想會落空

台積電企業策略辦公室資深副總經理凱希迪表示，台積電作風低調，但產品自己會說話。 （路透）

台積電美國 亞利桑納州新廠執行長暨總經理凱希迪（Rick Cassidy）接受財經媒體CNBC專訪時透露，台積電創辦人張忠謀1987年創立台積電，打造全球首創的晶圓代工商業模式，並對外尋求知名企業資金支援時，曾被警告「你的夢想不會成真」，但30多年過去，台積電不僅印證晶圓代工模式可行，更成為業界一哥。

凱希迪是台積電「老將」，現為台積電企業策略辦公室資深副總經理，並擔任美國新廠最高主管。CNBC 16日刊出凱希迪專訪報導，描述台積電的美國建廠計畫，也回憶當年與張忠謀打拚事業的祕辛。凱希迪回憶，他在23年前與張忠謀有一次數小時的開會面談後加入台積電，當時的會議「極為美好」（fascinating）；談到台積電的成功，凱希迪強調，「當你只專注於一件事，你就會把這件事做得很好。」

張忠謀在德州儀器（TI）工作25年後回到台灣 ，當時台灣政府希望他創建一家將能在世界上位居領先地位的半導體公司。

張忠謀提出的想法，是專注於製造業務，目前被稱為純晶圓代工，而他在1980年代首次提出創立台積電的想法時，投資人都抱持懷疑態度。

當時，張忠謀押注於還不存在的需求，他在1987年創立台積電時，英特爾和德儀等大廠都以自行設計並製造晶片自豪。凱希迪透露：「張忠謀在尋求資金時，曾找上許多知名企業，這些公司卻說：『Morris（張忠謀的英文名字），你的構想不會成功，即使實現，規模也不會擴大。』」

凱希迪說：「我們保持低調，讓產品自己說話。這些產品的成功也帶來了我們期望的所有業務。」根據台積電統計，該公司2020年的半導體產量占全球24%，高於2019年的21%。