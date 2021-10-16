氣候變遷大會將至 拜登恐刪除最強有力氣候政策

總統拜登很可能將他最強有力的氣候政策「潔淨電力績效計畫」從3.5兆美元預算案刪除。（歐新社）

紐約時報報導，消息人士透露，總統拜登 最強有力的氣候政策「潔淨電力績效計畫」，要用風能、太陽能與核能迅速取代美國 的燃煤與燃氣電廠，但這項計畫很可能從3.5兆美元預算案刪除，好讓預算案過關。

這意味拜登下月1日在英國蘇格蘭格拉斯哥參加「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會」（COP26）時，領導全球遏制氣候變遷的形象將會變弱。拜登曾想用潔淨電力計畫證明，溫室氣體最大排放國美國開始認真保護環境。拜登曾矢言，美國將在2030年前把溫室氣體排放量降到2005年水準的一半。

聖地牙哥加州大學「深度去碳計畫」共同主任維克多說：「刪除潔淨電力計畫，將為白宮在格拉斯哥製造大麻煩。如果你看到拜登上台後說了所有正確的話，卻在面臨考驗時顯露出他做不到，這會讓人懷疑能否信任他。」

盛產煤炭的西維吉尼亞州 民主黨籍聯邦參議員曼欽，對於拜登政府預算案能否在國會通過，握有關鍵一票。他曾告訴白宮，他強烈反對潔淨電力計畫，因此白宮職員正在重擬沒有潔淨電力計畫的預算案，並試圖拿其他減碳政策湊數。

西維吉尼亞州共和黨籍聯邦參議員雪萊．卡皮托說，潔淨電力計畫「要把煤和天然氣從我們的發電組合中完全消除，對我的州極具毀滅性」。

總值1500億美元的潔淨電力計畫是拜登深具抱負的氣候政策的核心，對逐步從化石燃料轉向再生能源的發電廠給予獎勵，懲罰那些不這麼做的電廠。

專家說，這項政策若獲實施，將在未來10年大幅削減溫室氣體排放量，也會是美國施行過的最強有力遏制氣候變遷政策。

美國發電廠製造的溫室氣體占全美四分之一。拜登希望將氣候政策入法，讓政策影響力能延續到他卸任後很長時間，不論誰當政都得施行。