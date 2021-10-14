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亞馬遜大舉收購二手客機運貨 航程要可「從中飛美」

 編譯陳家齊／綜合外電
亞馬遜大舉收購航程可從中國大陸飛到美國的二手客機，要拿來運貨。（美聯社）
亞馬遜大舉收購航程可從中國大陸飛到美國的二手客機，要拿來運貨。（美聯社）

消息人士透露，美國網路購物巨頭亞馬遜（Amazon）正在大舉收購航程可從中國大陸飛到美國的二手客機，要拿來運貨，顯示亞馬遜企圖自己主導空運業務、不受貨運業者箝制的野心。

彭博資訊報導，消息人士說，亞馬遜目前正在積極求購波音777-300ER，以及空中巴士的A300-300民航機。這兩款飛機目前是航空業界最主流的長程廣體民航機，比亞馬遜目前主要使用的波音767貨機機隊要大上一截。

亞馬遜購買這些長程飛機的目的，是要能從中國大陸運貨到世界各地，與聯邦快遞（Fedex）、UPS等貨運商的直接競爭關係也勢將升高。

客機版本波音777改裝成的貨機，稱為波音777-300ERSF，即將在明年開始飛行。

這種飛機可以運載比波音現有的雙引擎貨機多25%的貨物，被視為即將停產的波音747巨無霸貨機的繼承人，波音747長年都是北太平洋美國與亞洲之間的運貨主力。

彭博引述的消息人士表示，亞馬遜正在尋求購買十架A300-300，並尋找運作這些飛機的機員，知情人士表示亞馬遜很可能是購買由客機版A300-300改裝而成的貨機版。亞馬遜也正尋求購買數量不明的波音777-300ERSF。

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