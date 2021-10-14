台若遭襲 是否協防？白宮：助台維持自衛能力
中國解放軍機近來頻繁擾台，引發國際關注。白宮發言人莎奇（Jen Psaki）今天再度重申美國對台承諾堅若磐石，美方也會持續協助台灣維持足夠自我防衛能力。
根據台國防部統計，解放軍1日至5日出動150架次軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），超越9月共117架次擾台的單月紀錄。台海緊張局勢升溫，多國譴責北京破壞區域和平穩定。
莎奇今天在白宮例行媒體簡報被問及美國是否會遵循台灣關係法承諾，在台灣遭到攻擊派遣美軍協防。莎奇首先重申，美國對台承諾堅若磐石，有助於維繫台海與區域和平穩定，美國將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。
她表示，美國的做法以及與台灣的防務關係是以台灣關係法為指導，美方恪守台灣關係法承諾，持續支持台灣自我防衛，美方也持續反對任何片面改變現狀。美方對與台灣防務關係的支持，仍然與中華人民共和國目前構成的威脅相吻合。
雖然無法對具體的軍事行動或訓練發表意見，但莎奇強調，美國對與台灣防務關係的支持維持一致。
對於解放軍機近來頻繁侵台行動，美國官方多次表達對台堅定支持。總統拜登（Joe Biden）6日被問及此事時表示，他曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），他也明確表明除遵守協議外，習近平不應做其他事。
雖然拜登並未說明「台灣協議」內涵，但國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日針對解放軍機擾台的聲明，提及美國會維持美中三公報、台灣關係法和六項保證下的承諾。
國務卿布林肯（Antony Blinken）8日訪問巴黎時也同樣被媒體追問此事，他當時表示，美國非常關切中國軍事挑釁行動，強烈敦促北京停止脅迫台灣，並強調美國對台承諾「堅若磐石」。
國防部發言人柯比（John Kirby）12日時指出，中國擴大對台灣恫嚇與施壓，破壞穩定也增加誤判風險。美方對台承諾堅若磐石，美方會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。美方對台灣的支持與和台灣的防務關係，與台灣當前面臨的中國威脅一致，美方也敦促北京履行美中三公報中和平解決兩岸分歧的承諾。
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