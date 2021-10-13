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恐嚇華裔公衛專家溫麟衍 德州男子遭大陪審團起訴

記者顏伶如／綜合報導
喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍。(Getty Images)
喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍。(Getty Images)

司法部新聞稿指出，51歲德州男子哈瑞斯(Scott Eli Harris)涉嫌透過手機傳送恐嚇簡訊給長期倡議民眾應接種新冠疫苗的一名馬里蘭州醫師，內容寫道「我等不及想看到槍擊開始」，哈瑞斯被捕後已遭跨州傳送恐嚇威脅(threats transmitted by interstate communication)聯邦罪名起訴。國家廣播公司(NBC)報導，聯邦檢察官在起訴書上僅以姓名縮寫「LW醫師」(Dr. L.W)做為代號的受害者，就是華裔公衛專家溫麟衍 (Leana Wen)。

住在德州奧柏里(Aubrey)的哈瑞斯12日被捕之後，大陪審團起訴書內容隨之曝光。哈瑞斯訂於13日上午在德州普蘭諾(Plano)的德州東區美國聯邦區域法院接受提訊。

馬里蘭州美國聯邦檢察官巴倫(Erek L. Barron)在聲明中指出：「我們對於威脅及恫嚇向來嚴肅面對，這次起訴案傳達的明確訊息就是，如此行為必定面臨聯邦罪行起訴。」

起訴書指出，哈瑞斯2020年7月12日從手機傳送恐嚇簡訊給受害者，因為這名馬里蘭州醫師公開呼籲民眾打新冠疫苗。哈瑞斯在簡訊裡寫道：「永遠不會接受妳說的萬靈丹。我以12口徑槍管保證不會接受...我等不及想看到槍擊開始。」

如果裁定罪名成立，哈瑞斯面臨最高五年有期徒刑，外加最高25萬元罰金。

38歲的溫麟衍為前任巴爾的摩市衛生局長，目前擔任喬治華盛頓大學(George Washington University)米肯公共衛生研究所(George Washington University Milken Institute of Public Health)客座教授、華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)研究員，也是有線電視新聞網(CNN)醫療時事評論員。

國家廣播公司報導，旗下WBAL巴爾的摩地方電視台確認起訴書上的「LW醫師」就是溫麟衍，記者透過「布魯金斯研究所」向溫麟衍聯繫但沒有得到回覆。

報導指出，哈瑞斯在傳送給溫麟衍的恐嚇簡訊裡還提到了她的性別與族裔背景；哈瑞斯在簡訊中自稱「我是第五代美國陸軍退役老兵，也是狙擊手。」

德州 美國 馬里蘭州

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