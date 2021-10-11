台國防部：「防衛動員署」成立後可與美國民兵常態交流

中華民國駐美軍事代表團團長余劍鋒。（本報系資料照／華盛頓記者張文馨攝）

台灣國防部 缺席美台國防工業會議，由中華民國駐美軍事代表團團長余劍鋒代為宣讀台灣國防部軍備副部長王信龍的講稿，台國防部表示，盼在明年成立「全民防衛動員署」之後，可與美國 國民兵單位互訪，及建立常態交流；台國防部也持續對美喊話，在軍購案下建立維修供應鏈，在地執行屆壽武器系統的更新或延壽。

對於解放軍機頻頻闖入台灣西南防空識別區，在南海北部及東沙附近海空域行動一事，余劍鋒表示，不僅威脅台灣周邊區域安全，也嚴重破壞印太區域和平穩定。

余劍鋒說，中國逐步軍改及實現軍事現代化的同時，除加大對台軍事威脅，已具備突破第一島鏈與第二島鏈的軍力，抵近第三島鏈，後續中共戰力增長及軍事擴張企圖，以撼動印太區域國家安全及穩定，亟須各國合作關注及因應。

余劍鋒重申，台灣的防衛作戰就是一場「不對稱」戰爭，防衛構想為「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」，建立遠距、精準、機動、資通電作戰等重層作戰能力。

對於美方多次關切台灣的後備能量，余劍鋒表示，台灣正進行後備戰力改革，將在明年成立全民防衛動員署，提升後備戰力工作，協調各部會動員政策規畫與執行，以支援軍事作戰及協力災防，因應各種危機與挑戰。

美國聯邦眾院9月通過2022財政年度國防授權法（FY 2022 NDAA）草案就提到，建議美台國民兵合作；台灣國防部呼籲，在明年成立全民防衛動員署後，可常態交流。

此外，有關軍購，余劍鋒說，在後期維護能量，可在台建立維修供應鏈，以及美台業者合作，避免台灣採購長期服役的武器系統，相關零組件或檢測裝備商源消失，運用在地裝備共同執行武器系統的更新或延壽案，是很好的市場機會。

余劍鋒說，國防自主是現階段重要政策，國機國造與國艦國造都在進行中，除了主系統開發，次系統須充分利用市場機制，尋求國外廠家參與，對國際廠商的合作需求並未降低，若能有美商加入，絕對是雙贏。

國防部今年以「疫情」為由，臨時決定不派人赴美參與美台國防工業會議，引發外界討論；余劍鋒在會中表示，「待明年恢復正常生活，本部必定再度赴美與會，持續深化台美雙方國防安全關係。」