共和航空「緊急狀況」降落紐約疏散 1鬧事乘客被捕

執法人員逮捕疑似鬧事的乘客。（取材自推特）

美國一架班機因有乘客不守規矩，今天飛抵紐約 拉瓜迪亞機場 （LaGuardia Airport）之後被迫緊急疏散機上乘員。

共和航空（Republic Airways）發布聲明說，旗下一架載有78名乘客和4名機組員的巴西航空工業公司（Embraer）E-175型飛機，自印第安納波利斯（Indianapolis）啟程前往紐約時，航行尾聲「宣告緊急狀況」，最後順利降落拉瓜迪亞機場。

飛機離開開放起降的跑道之後，在滑行道上停了下來，並執行「預防性緊急撤離」，而機上鬧事乘客跟著遭到拘押。

A passenger was detained after a Republic Airways flight made an emergency landing at LaGuardia Airport this afternoon – It happened just after 3 p.m. pic.twitter.com/oqMizPwDhu — bpchillers (@bpchillers) October 10, 2021

共和航空並沒有向法新社詳述這名乘客到底做出什麼舉動，但美聯社報導，紐約與新澤西港口事務管理局發言人托波西斯（Thomas Topousis）表示，機長宣布緊急狀況、撤離機上人員，是「因應機上有一名乘客被其他乘客檢舉說他行為可疑、無常」。

國土安全部發言人在電子郵件中告訴美聯社，「機上未發生有害事件」。

78名乘客和4名機組員均平安無恙。

社群媒體 上很快就有相關影片，顯示跑道上有民眾站著，並有執法人員衝向飛機。部分貼文說飛機上「有可疑包裹」。