共和航空「緊急狀況」降落紐約疏散 1鬧事乘客被捕

美國一架班機因有乘客不守規矩,今天飛抵紐約 拉瓜迪亞機場 (LaGuardia Airport)之後被迫緊急疏散機上乘員。

共和航空(Republic Airways)發布聲明說,旗下一架載有78名乘客和4名機組員的巴西航空工業公司(Embraer)E-175型飛機,自印第安納波利斯(Indianapolis)啟程前往紐約時,航行尾聲「宣告緊急狀況」,最後順利降落拉瓜迪亞機場。

飛機離開開放起降的跑道之後,在滑行道上停了下來,並執行「預防性緊急撤離」,而機上鬧事乘客跟著遭到拘押。

A passenger was detained after a Republic Airways flight made an emergency landing at LaGuardia Airport this afternoon – It happened just after 3 p.m. pic.twitter.com/oqMizPwDhu