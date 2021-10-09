馬斯克成地球首富 靠SpaceX神助攻

SpaceX的估值據悉已突破1,000億美元大關，創辦人馬斯克（Elon Musk）的身價也因而一飛沖天，成為地球首富。 路透

太空探索業者SpaceX 的估值據悉已突破1,000億美元大關，公司創辦人馬斯克 （Elon Musk）的身價也因而一飛沖天，一舉增加106億美元，再度稱霸全球。

根據彭博億萬富豪指數，在SpaceX估值飆升帶動下，馬斯克目前淨資產高達2,230億美元，榮登世界首富寶座，亞馬遜創辦人貝佐斯則以1,916億美元身價，位居第二。

消息來源透露，SpaceX內部人士上周以每股560美元的價格，在次級市場出售價值多達7.55億美元的股票，價格比2月那輪籌資時高出33%，使SpaceX估值衝上1,006億美元，甚至超越全球最大國防工業承包商洛克希德馬丁。

成立僅19年、致力於殖民火星的SpaceX，一年多前才成功執行首趟飛行任務，將美國NASA太空人 載往國際太空站。

馬斯克手中約四分之三的財富，主要還是來自他創辦的電動車大廠特斯拉，SpaceX則讓他更上層樓。

儘管全球經濟復甦力道脆弱，至今仍有不計其數的人失業，但在各國央行向市場大量挹注流動性之際，全球富豪加速累積財富，根據彭博億萬富豪指數，今年來全球500大富豪的淨資產增加了7,420億美元。

在印度信實工業股價飆高的帶動下，其創辦人、亞洲首富安巴尼的身價也突破1,000億美元，成為繼貝佐斯、馬斯克之後第12位進入「千億美元富豪俱樂部」的富人。

根據彭博億萬富豪指數，今年來安巴尼的身價提高了238億美元，目前淨資產達1,006億美元。