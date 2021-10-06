布林肯：非常關切中國軍事挑釁 對台承諾堅若磐石

國務卿布林肯。(美聯社)

共機擾台數激增，目前人在法國的美國 國務卿布林肯接連被媒體追問此事。布林肯今天表示，美國非常關切中國 軍事挑釁行動，強烈敦促北京停止脅迫台灣，並強調美國對台承諾「堅若磐石」。

中國10月以來共派150架軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），相較去年整年約380架次，增加幅度驚人，引發美國、澳洲及英國等民主國家關切。

布林肯（Antony Blinken）今天與經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長柯曼（Mathias Cormann）在巴黎召開聯合記者會，會上有媒體詢問，中國在台灣周遭活動大幅增加是否會促使美國改變作法，以及這是否違背美國總統拜登（Joe Biden）所提與中國之間的「協議」。

布林肯未針對「協議」做出回應。但他表示，美方「非常關切」中國在台灣周遭軍事挑釁行動，類似作為破壞穩定，恐導致誤算，也可能削弱區域和平與穩定。他強烈敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。

他強調，美國對台灣承諾堅若磐石（rock solid），過去多年來有助維繫台海與區域和平穩定。「我們會持續與朋友夥伴站在一起，推進共享繁榮、安全與價值，也會持續深化與民主台灣的關係。」

拜登昨天首度回應共機擾台時表示，自己曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），他也明確表明除遵守協議外，習近平不應做其他事。

至於何謂「台灣協議」，拜登昨天並未多加說明。但美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日針對共機擾台的聲明，提及美國會維持美中三公報、台灣關係法 和六項保證下的承諾。