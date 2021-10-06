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佯稱僱確診者到超市舔物品 男子被判坐牢15個月

記者顏伶如／綜合報導
德州一名男子佯稱花錢找來一名感染新冠病毒的患者，前往聖安東尼奧多家超級市場「到處舔物品」。圖為超市示意圖。(Pexels)
德州一名男子佯稱花錢找來一名感染新冠病毒的患者，前往聖安東尼奧多家超級市場「到處舔物品」。圖為超市示意圖。(Pexels)

德州西區美國聯邦檢察官辦公室指出，一名德州男子在社群網站張貼不實疫情訊息，被檢方以觸犯生化武器相關不實訊息及惡作劇犯罪行為兩項聯邦罪名起訴，兩項罪名雙雙定罪後，被法院判處聯邦監獄坐牢15個月。

西南德州打擊犯罪聯合中心(Southwest Texas Fusion Center，SWTFC)2020年4月5日接獲網路線報，檢舉人提供社群網站發文的螢幕截圖，聯邦調查局(FBI)聖安東尼奧(San Antonio)辦公室旋即針對此案展開調查。

德州西區美國聯邦檢察官辦公室本周稍早發布新聞稿指出，證據顯示，40歲男子(Christopher Charles Perez)裴瑞茲2020年4月間在臉書(Facebook)兩度發表威脅言論，佯稱花錢找來一名感染新冠病毒的患者，前往聖安東尼奧多家超級市場「到處舔物品」，目的是想把其他民眾嚇跑，不敢上門消費。

聯邦檢察官以違反生化武器相關不實訊息及惡作劇犯罪行為兩項罪名起訴裴瑞茲。

檢方指出，根據調查人員調查已及裴瑞茲後來坦承，在網路上發表的威脅是假的，事實上並沒有花錢找人在超市舔東西以散布新冠病毒一事。

裴瑞茲在社群網站發布不實訊息的時間點，是美國爆發新冠疫情初期，所有非必要行業幾乎全面被迫暫停營業，全美各地民眾生活步調大受影響。

聯邦檢察官指出，裴瑞茲除了被判在聯邦監獄服刑15個月之外，還面臨1000元罰金。

聯邦檢察官霍夫(Ashley C. Hoff)在聲明中說：「以散布危險疾病的說詞做為威脅，企圖嚇唬他人，並不是可以拿來開玩笑的事情。」

美國聯邦調查局聖安東尼奧分局特別探員主管(Special Agent in Charge)康布斯(Christopher Combs)指出，揚言要以新冠病毒做為武器對付別人者，一定會遭到究責，「就算威脅內容是假的也一樣」。

他說：「裴瑞茲蓄意製造恐懼與慌亂，定罪結果證明了罪行有多麼嚴重。」

為了在疫情期間對抗各種不實詐騙，司法部長加蘭德(Merrick Garland)今年5月宣布成立「新冠病毒詐騙查緝專案小組」(Covid-19 Fraud Enforcement Task Force)，與其他政府部門執法機關加強合作。

社群網站 檢察官 美國

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