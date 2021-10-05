憂中國核武擴張？美國下令中止向中國企業運送核原料

美國核電監管機構上個月暫停向中國最大的國有核公司「中國廣核集團」運送放射性材料和反應堆所使用的氫同位素，顯示出美國當局對中國核武建設的擔憂。（路透）

美國 核電監管機構上個月暫停向中國 最大的國有核公司「中國廣核集團」（CGN）運送放射性材料和反應堆所使用的氫同位素，顯示出美國當局對中國核武建設的擔憂。

路透報導，「美國核能管理委員會」（The Nuclear Regulatory Commission）在9月27日發布的命令中表示，白宮 已經確定，暫停是「為促進美國的國家安全利益、並加強1954年『原子能法』中安全的一致性」。

暫停被出口到中廣核的項目包括放射性物質和氘，氘是氫元素的非放射性同位素、用於核電站的重水裂變反應堆。

這項命令進一步加強美國前總統川普（Donald Trump）在2018年禁止向中國民間核能公司出口，以防止被用於軍事或其它未授權的活動。中廣核也於2019年8月被列入美國黑名單，原因是涉嫌獲取美國先進技術和材料，以用於中國軍事。

美國國防部在去年提交給國會的一份報告中估計，未來10年中國的核彈頭數量可以從目前的「200多支增加至少一倍」。美國戰略司令部司令、海軍上將理查德（Charles Richard）今年也曾警告國會議員，中國正在開發的新一代核電站可以生產大量用於製造核武器的钚。