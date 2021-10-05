我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／為推翻羅訴韋德案？律師：心跳法案設計巧妙

睽違7個月 蘇利文將會楊潔篪 討論拜習線上峰會

世界OnAir／為推翻羅訴韋德案？律師：心跳法案設計巧妙

世界新聞網
數以萬計女性2日在全美各地舉行百場「女性大遊行」以爭取墮胎權。9月1日，德州一項堪稱美國歷史上最嚴格的反墮胎法案「心跳法案」上路。(美聯社)
數以萬計女性2日在全美各地舉行百場「女性大遊行」以爭取墮胎權。9月1日，德州一項堪稱美國歷史上最嚴格的反墮胎法案「心跳法案」上路。(美聯社)

9月1日，堪稱美國史上「最嚴禁墮胎法案」的德州心跳法案」上路，限制懷孕6周以上的女性墮胎的權利。此法案不是直接通過刑罰來懲罰墮胎婦女，而是通過民事訴訟來懲罰幫助婦女墮胎的相關人士，並且對提告違反心跳法案者給予高達一萬元的獎勵。

在美國，女性是否應該墮胎，本就是一件頗具爭議性的事。德州心跳法案的出台，讓美國社會更加分裂。不出所料，心跳法案在德州上路一個月，已經出現不少對其發起挑戰的訴訟，提告者甚至包括拜登領導下的美國司法部。

到底德州立法者為何寫出這樣一條非同尋常的心跳法案？女性墮胎權利在保守州的愈發限縮趨勢，將來會如何影響全美女性對掌控自己身體的權利？本期節目中，「世界OnAir」請來在德州休士頓執業的華裔律師陳文，給聽眾解析心跳法案的影響。

陳文律師分析，心跳法案設置非常巧妙，把原告設置成「任何一個人」，而不是州檢察官，此法案因此在法律上難以被挑戰。可以看出，德州似乎想要藉著目前最高法院保守派大法官數量領先的契機，徹底推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的最高法院判決案例，進一步限縮全美女性的墮胎權。

陳文律師認為，針對心跳法案的一眾法律紛爭，可以會延續幾個月到半年，甚至更長。然而法律糾纏，最直接影響到的其實是想要墮胎的婦女本身。六周的禁止墮胎上限，在法律程序上一不留神就溜走；對於身在其中的有墮胎訴求的婦女，卻可能是一輩子的代價。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。

墮胎 心跳法案 德州 世界OnAir

上一則

刪明州警察預算？ 民主黨進步派響應 但有人極力反對

下一則

吹哨人國會聽證：臉書黏著度如菸癮 孩子需要保護

延伸閱讀

民主黨嫌隙擴大 3方互不信任

民主黨嫌隙擴大 3方互不信任
紐時分析：國債違約迫在眉睫 麥康諾究竟想要什麼？

紐時分析：國債違約迫在眉睫 麥康諾究竟想要什麼？
潛艦合約齟齬後 馬克宏會見美國務卿布林肯

潛艦合約齟齬後 馬克宏會見美國務卿布林肯
華郵：企業等待拜登疫苗接種規定細則 共和黨則唱反調

華郵：企業等待拜登疫苗接種規定細則 共和黨則唱反調

熱門新聞

包括莫德納和BNT在內的疫苗類股賣壓沉重，一周市值合計蒸發約840億美元。路透

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

2021-10-02 15:03
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)爆料新書訂於10月5日推出。Getty Images

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

2021-09-28 14:22
奧運游泳項目金牌得主凱勒因參加今年1月6日的國會暴動認罪，面臨最高20年監禁。(美聯社)

參與國會暴動 2屆奧運金牌泳將認罪 面臨20年監禁

2021-09-30 21:03
家用暖氣主要燃料天然氣近一年價格飆漲180%以上，創2014年2月以來最高紀錄。（Getty Images）

今冬暖氣費 會讓你「好冷」 天然氣年漲180% 創7年新高

2021-09-29 19:44
國務院官員27日證實，遭中國限制出境的麻州華裔美籍姊弟已返抵美國。（美聯社）

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

2021-09-28 10:52

超人氣

更多 >
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球疫情離結束尚早

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球疫情離結束尚早