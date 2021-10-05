世界OnAir／為推翻羅訴韋德案？律師：心跳法案設計巧妙

數以萬計女性2日在全美各地舉行百場「女性大遊行」以爭取墮胎權。9月1日，德州一項堪稱美國歷史上最嚴格的反墮胎法案「心跳法案」上路。(美聯社)

9月1日，堪稱美國史上「最嚴禁墮胎 法案」的德州 「心跳法案 」上路，限制懷孕6周以上的女性墮胎的權利。此法案不是直接通過刑罰來懲罰墮胎婦女，而是通過民事訴訟來懲罰幫助婦女墮胎的相關人士，並且對提告違反心跳法案者給予高達一萬元的獎勵。

在美國，女性是否應該墮胎，本就是一件頗具爭議性的事。德州心跳法案的出台，讓美國社會更加分裂。不出所料，心跳法案在德州上路一個月，已經出現不少對其發起挑戰的訴訟，提告者甚至包括拜登領導下的美國司法部。

到底德州立法者為何寫出這樣一條非同尋常的心跳法案？女性墮胎權利在保守州的愈發限縮趨勢，將來會如何影響全美女性對掌控自己身體的權利？本期節目中，「世界OnAir 」請來在德州休士頓執業的華裔律師陳文，給聽眾解析心跳法案的影響。

陳文律師分析，心跳法案設置非常巧妙，把原告設置成「任何一個人」，而不是州檢察官，此法案因此在法律上難以被挑戰。可以看出，德州似乎想要藉著目前最高法院保守派大法官數量領先的契機，徹底推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)的最高法院判決案例，進一步限縮全美女性的墮胎權。

陳文律師認為，針對心跳法案的一眾法律紛爭，可以會延續幾個月到半年，甚至更長。然而法律糾纏，最直接影響到的其實是想要墮胎的婦女本身。六周的禁止墮胎上限，在法律程序上一不留神就溜走；對於身在其中的有墮胎訴求的婦女，卻可能是一輩子的代價。

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