影／抗議群眾要求無證移民身份合法化 席納瑪躲進廁所

民主黨中間派指標人物、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)3日在亞歷桑納州立大學(Arizona State University)遭到一群抗議人士包圍,抗議民眾除了要求她支持規模3.5兆基礎建設法案,也要求她協助無證移民獲得身份合法化管道。一名女性抗議者拿著手機近距離從教室開始緊緊跟隨之下,席納瑪躲進廁所。

席納瑪為亞歷桑納州立大學社會工作學院(School of Social Work)講師。她於1日從華府返抵亞歷桑納州看醫生,並出席一場政治行動委員會募款活動。3日在亞歷桑納州立大學教室外,席納瑪突然被一群抗議人士包圍,場面尷尬。

倡議組織「為亞歷桑納州改革聯結生活」(Living United for Change in Arizona,LUCHA)推特 帳號3日上午發布了一段席納瑪在抗議人士逼迫下躲進廁所的一分多鐘短片,短短一天已突破460萬瀏覽人次。

🔴BREAKING: Blanca, an AZ immigrant youth confronts @SenatorSinema inside her classroom, where she teaches @ ASU. "in 2010 both my grandparents got deported bc of SB1070...my grandfather passed away 2 wks ago & I wasn't able to go to Mexico bc there is no pathway to citizenship." pic.twitter.com/JDZYY2fOD2