影／抗議群眾要求無證移民身份合法化 席納瑪躲進廁所

圖為民主黨中間派指標人物、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)3日在亞歷桑納州立大學(Arizona State University)遭到一群抗議人士包圍，抗議民眾除了要求她支持規模3.5兆基礎建設法案，也要求她協助無證移民獲得身份合法化管道。美聯社

民主黨中間派指標人物、亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)3日在亞歷桑納州立大學(Arizona State University)遭到一群抗議人士包圍，抗議民眾除了要求她支持規模3.5兆基礎建設法案，也要求她協助無證移民獲得身份合法化管道。一名女性抗議者拿著手機近距離從教室開始緊緊跟隨之下，席納瑪躲進廁所。

席納瑪為亞歷桑納州立大學社會工作學院(School of Social Work)講師。她於1日從華府返抵亞歷桑納州看醫生，並出席一場政治行動委員會募款活動。3日在亞歷桑納州立大學教室外，席納瑪突然被一群抗議人士包圍，場面尷尬。

倡議組織「為亞歷桑納州改革聯結生活」(Living United for Change in Arizona，LUCHA)推特 帳號3日上午發布了一段席納瑪在抗議人士逼迫下躲進廁所的一分多鐘短片，短短一天已突破460萬瀏覽人次。

🔴BREAKING: Blanca, an AZ immigrant youth confronts @SenatorSinema inside her classroom, where she teaches @ ASU. "in 2010 both my grandparents got deported bc of SB1070...my grandfather passed away 2 wks ago & I wasn't able to go to Mexico bc there is no pathway to citizenship." pic.twitter.com/JDZYY2fOD2 — LUCHA Arizona (@LUCHA_AZ) October 3, 2021

數名抗議人士要求席納瑪支持規模3.5兆基礎建設法案以及拜登總統「重建美好未來」(Build Back Better)施政計畫。一名抗議者說道：「我們現在就要『重建美好未來』計畫。」

自稱名叫「布蘭卡」(Blanca)的抗議婦女對席納瑪說，應該協助無證移民取得身份合法化途徑。這名婦人說，自己是在三歲那年被帶到美國 ，祖父母卻因為亞歷桑納州推出SB-1070法案，雙雙遭到遣返，「我會到這裡來，是因為我堅信我們必須提供入籍管道。」

亞歷桑納州2010年推出號稱美國最嚴厲的反非法移民 法案，以種族歸納(racial profiling)鎖定並取締無證移民。

「為亞歷桑納州改革聯結生活」上傳的推特短片畫面顯示，穿著無袖橫條紋長洋裝的席納瑪並未回覆抗議人士訴求，進入廁所停留數分鐘，後來出來洗手。

「為亞歷桑納州改革聯結生活」3日下午另一則推特發文則寫道，如果席納瑪願意與支持她當選參議員的社區民眾見面討論，「我們就不必跑到鳳凰城採取這種衝突手段」。

推文中寫道，席納瑪變得「完全無法接近」(the communities)，「我們對政治遊戲已經感到厭煩，不要再玩弄我們的人生了」。

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)3日轉發「為亞歷桑納州改革聯結生活」的推特影片，並加註關鍵字「遣返布蘭卡」(#DeportBlanca)。