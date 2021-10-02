「債券天王」葛洛斯音樂轟炸鄰居案 被判藐視法庭

富豪投資人葛洛斯（Bill Gross），與現任妻子艾美（ Amy Gross）。(Getty Images)

彭博資訊報導，昔日有「債券 天王」之稱的富豪投資 人葛洛斯（Bill Gross），與現任妻子艾美（ Amy Gross）因被控以吵鬧音樂疲勞轟炸隔壁鄰居，之後又不遵守法官不准再噪音騷擾的命令，1日遭判決藐視法庭有罪。

加州 橘郡高等法院法官Kimberly Knill判決，葛洛斯夫婦公然違反她去年禁止兩人在自家後院高聲播放音樂擾鄰的命令，對夫婦倆各罰1,000美元，還要做社區服務兩天，以後也不准在室外播放音樂。去年葛洛斯夫婦因此案被判拘役五天，但因新冠肺炎疫情而獲緩刑。

葛洛斯夫婦戴口罩出庭，聆聽宣判時兩人看不出有什麼明顯反應。但從宣判後葛洛斯及鄰居——科技業大亨托菲克（Mark Towfiq） ——的言行觀察，這兩家之間敵意未消。

葛洛斯發布電郵聲明，批評這個判決「歪曲司法」、「給橘郡司法體系平添汙點」，並指控法官偏袒不公，揚言上訴。

代表托菲克夫婦的律師Chase Scolnick則說：「葛洛斯並未學到教訓，對自己被定罪的反應不是負起責任，而是攻擊、詆毀法官。」

現年77歲的葛洛斯個性好強，努力不懈，在金融界職涯登峰造極時擔任世界最大債券基金品浩（PIMCO）投資長，享有「債券天王」美譽，也躋身富豪之林。根據彭博億萬富豪指數，葛洛斯身價估計達13億美元。

但近年來葛洛斯似乎走衰運連連。

2014年，他與PIMCO其他主管起衝突，半夜丟了一封手寫辭職信便拂袖而去。隨後跳槽到駿利亨德森集團（Janus Henderson），四年後又離職，當時他操盤的基金年化報酬率不到1%。

2017年，他與結褵31載的妻子蘇（Sue Gross）大打離婚官司，成為小報八卦新聞題材。葛洛斯曾自稱被診斷出是亞斯伯格症患者，認為這有助於解釋他為什麼成功，又為什麼老是觸怒旁人。

葛洛斯最近幾年的退休生活顯然也不得安寧，2018年買下一幢可眺望太平洋海景的加州拉古納海灘多層樓濱海別墅不久，就槓上隔壁鄰居，即科技創業家、也是富翁的托菲克，因為葛洛斯在自宅庭院架起護網，罩住玻璃藝術大師戴爾奇胡利（Dale Chihuly）的雕塑作品，據說是防偷窺，引發托菲克抗議並向市府抱怨（據說是因為太醜、擋住他欣賞海景的視線）。

隨後，葛洛斯與艾美夫婦就在自家庭院播放震耳欲聾的音樂，包括反覆播送電視喜劇影集「吉利根島」（Gilligan's Island）的主題曲。法官Knill站在托菲克這邊，去年12月下令葛洛斯夫妻遵守市政法規，停止在室外高聲播放音樂擾鄰。

根據托菲克說法，接下來大概安靜六個月後，葛洛斯又故態復萌。他與妻子出庭作證時聲稱，7月在家看電視時，被葛洛斯住宅傳來吵死人的音樂嚇得跳下床，錄下這些噪音後隨即報警。警員敦促關掉音樂，葛洛斯夫婦照辦，但堅稱音樂音量在60分貝以內，完全合法。

葛洛斯的律師Patricia Glaser則指控托菲克夫婦拿法官12月命令當武器，限制葛洛斯夫婦在自家後院活動的自由。今年4月與葛洛斯成婚的艾美說：「我不能在院子裡辦婚宴，不能舉行生日派對。」

葛洛斯則在證詞中表示，與鄰居吵架，讓他覺得在家裡像坐監牢，但揚言絕不會被迫搬走。