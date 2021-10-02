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氣候特使柯瑞籲各大經濟體 加強應對氣候變遷

中央社米蘭2日綜合外電報導
美國氣候特使柯瑞（John Kerry）。美聯社
美國氣候特使柯瑞（John Kerry）。美聯社

美國氣候特使柯瑞（John Kerry）今天表示，全球各大經濟體在下月舉行的聯合國氣候變遷會議上必須「採取更多作為」，以展現他們對因應全球暖化危機的認真態度。

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）11月將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉辦，力求讓2015年簽署巴黎協定（Paris Agreement）的近200個國家展開更具雄心的行動，以應對氣候變遷。

巴黎協定要求各國，致力將升溫幅度控制在與工業革命前相比最多只增加攝氏2度的範圍內，最好控制在攝氏1.5度。

柯瑞在義大利米蘭的COP26會前會議上表示：「全球國內生產毛額目前約有55%貢獻給將升溫幅度控制在1.5度的目標，另有許多其他國家正加緊努力中。」

美國和中國承諾提供新能源與資金，讓談判者升起一絲希望，但許多G20國家尚未更新短期氣候行動計畫，包括中國和印度兩個污染大國。

富裕國家10年前承諾每年資助窮國1000億美元，以適應並改用比較清潔的能源，但去年的目標尚未達成。

柯瑞表示，他希望捐助者能夠補上1000億美元缺口，但也指出，2025年以後的財務計畫「討論的金額就不是以數十億計算，而是以兆計算」。

柯瑞 美國 氣候變遷

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