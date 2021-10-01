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佛州網紅離奇死 未婚夫下落不明 傳奇賞金獵人加入緝凶

編譯徐榆涵／綜合報導
針對佛州網紅離奇命案，傳奇賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）也宣布參與緝兇。(取材自截自推特)
針對佛州網紅離奇命案，傳奇賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）也宣布參與緝兇。(取材自截自推特)

22歲網紅沛提托（Gabrielle "Gabby" Petito）日前與未婚夫勞德里（Brian Laundrie）去公路旅行卻離奇失蹤，勞德里則從9月14日起不見人影至今，疑似畏罪潛逃，而這起離奇案件也在歐美國家引起廣大關注，不少民眾當起偵探展開調查，知名的傳奇通緝犯賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）也宣布參與緝凶，誓言將涉案的勞德里逮捕歸案。

現年68歲的查普曼是實境秀明星，也是通緝犯賞金獵人，他日前在推特上宣布，已和專業團隊前往佛羅里達州的皮尼拉斯郡 （Pinellas County） ，這裡人煙稀少，是勞德里最有可能窩藏的地點。

針對網友質疑，勞德里可能已經畏罪自殺，查普曼回應，勞德里並沒有畏罪自殺，有信心在短時間內將他逮捕到案。

查普曼已在當地設一處立臨時基地，並以德索托堡公園（Fort De Soto Park）為搜索中心， 但美國聯邦調查局（FBI）則是持續搜索勞德里位在佛州北港（North Port）的住家及附近占地2萬5000英畝的區域，雙方判斷的地點有不小出入。

查普曼2003年曾隻身前往墨西哥逮捕連續性侵犯拉斯特（Andrew Luster），從此聲名大噪，成為警方犯罪顧問，也在2004年主持了自己的實境秀節目《Dog the Bounty Hunter》，紀錄捉拿通緝犯的心路歷程。

但查普曼本身也有多項前科，包括曾在1976年因一級謀殺罪，遭判5年有期徒刑，並導致終身不得入境英國。

美國22歲網紅沛提托（Gabrielle
美國22歲網紅沛提托（Gabrielle "Gabby" Petito）日前與未婚夫勞德里（Brian Laundrie）去公路旅行卻離奇失蹤，勞德里則從9月14日起消失至今，疑似畏罪潛逃。(歐新社)

通緝 美國 佛州

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