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葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫是做大腸鏡檢查

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葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

記者顏伶如／綜合報導
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)爆料新書訂於10月5日推出。Getty Images
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)爆料新書訂於10月5日推出。Getty Images

前總統川普2019年曾經前往華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)秘密就醫，引發各界對於元首健康狀況是否亮紅燈議論紛紛。前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)在即將出版的爆料新書中寫道，川普當時秘密就醫其實是接受大腸鏡檢查，由於檢查之前必須全身麻醉，川普不願意在無法視事的短暫期間將政權交付副總統潘斯，因此決定全程保密。

葛瑞珊新書「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行，訂於10月5日推出。

有線電視新聞網(CNN)取得新書截錄指出，葛瑞珊在書中雖然沒有明確寫道大腸鏡例行檢查字眼，但上下文整體描述則已呼之欲出。

書中寫道，川普2019年是接受「非常普通的程序」，過程當中必須全身麻醉。她也寫道，前總統小布希(George W. Bush)執政期間也接受過相同程序。

葛瑞珊在書中寫道，川普不願意全身麻醉期間把政權交給潘斯暫時掌理，因此決定對於前往華特里德醫院一事完全保密。

書中指出，川普決定保密的另一個理由則是「不想成為深夜脫口秀節目的笑柄」。

葛瑞珊從2016年競選期間開始便在川普身邊擔任要職。川普執政之後，她除了曾任白宮發言人、白宮聯絡室主任之外，還當過白宮第一夫人辦公室幕僚長。葛瑞珊擔任白宮發言人期間，由於從來不曾舉行新聞說明會，遭到外界批評。

今年1月6日國會暴動發生後，葛瑞珊宣布辭職。離開華府之後，葛瑞珊多半保持低調。CNN報導，消息人士透露，葛瑞珊目前住在堪薩斯州，過去幾個月都在忙著寫書。

對於葛瑞珊新書爆料內容，川普透過發言人麗茲‧哈林登(Liz Harrington)28日對CNN發表聲明指出：「卑鄙的出版商持續報導一些無聊的垃圾訊息，真的很糟糕。我們以及讓美國再度偉大(MAGA)運動已經見怪不怪。就在不遠的將來，我們將能再次掌握發言權，也能受到新聞媒體的公平對待。」

對於擔任發言人期間從來不曾舉行新聞說明會，葛瑞珊在書中解釋寫道，不開記者會的原因是心理非常明白，川普遲早會要求她對社會大眾說一些不實內容，「或者講一些讓人看起來像個瘋子的話」。

書中寫道，川普對於獨裁者情有獨鐘，對於俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)更是想盡辦法討好，普亭越是反應冷淡，川普便更積極。

葛瑞珊在書中指出，由於俄羅斯干預2016年美國大選以及侵犯人權事件引起輿論熱議，川普2019年在20國集團(G20)於大阪(Osaka)舉行高峰會議期間曾對普亭說道：「我會有幾分鐘假裝對你態度強硬一些，但那只是為了讓鏡頭拍攝而已，等媒體離開之後，我們就可以好好談談。你理解的。」

川普 葛瑞珊 白宮

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