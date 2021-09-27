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美國祭出口管制 中國製客機C919生產受阻

中央社珠海27日綜合外電報導
中國製客機C919。(路透)
中國製客機C919。(路透)

3名知情人士透露，由於美國出口管制，中國商用飛機有限責任公司（COMAC）研發的C919客機更難達到認證和生產目標。C919並未參加本周在珠海舉辦的中國最大航空展。

路透社報導，知情人士稱，國有的中國商用飛機公司因為出口管制無法即時取得供應商協助，部分備用零件已經用罄。

自2020年12月以來，美國要求對與中國軍方有關係的任何企業，在出口零組件和提供技術援助時都需要獲得特別許可，這使得C919研發計畫被大大打亂。

C919已經開發13年，是航空界開發時間最久的客機之一。

由於事涉敏感拒絕具名的知情人士稱，美國相關供應商雖然逐漸取得出口許可，但這項拖延已經拖累了中國的認證進度，長達數月的延遲有可能影響到C919的初期生產。

商飛目前取得815架C919的暫定訂單，只有中國東方航空下了5架確定訂單。

國有的東航8月表示，預計今年內交付第一架，明年交付2架，2023年再交付2架。

C919被譽為中國自行研製的大型客機，也將同級的空中巴士A320和波音737視為競爭對手。不過，C919的生產受阻，短期內恐無法對空巴和波音構成威脅。

美國航太諮詢公司Patriot Industrial Partners的航太供應鏈專家克魯茨（Alex Krutz）表示：「最大的障礙之一將是供應鏈，特別是現在的通貨膨脹和材料供應狀態，以及供應商又發生變動。」

他表示，供應商可能沒有流動資金，來進行認證後的改裝，也不像幾年前，願意繼續支持像商飛這樣小批量試生產計畫。

商飛的認證進度已經延宕多年，這也是C919為何沒在珠海航空展現身的原因。

消息來源稱，C919可能在今年底前從中國的航空監管機構取得型號認可證，但可能會有一長串飛行限制，即使取得了認可證，商飛還是必須進行升級。

商飛和中國民用航空局都沒有回應置評要求。

中國 美國 供應鏈

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