敢買嗎？羅德島「厲陰宅」鬼屋開價120萬 2年翻3倍

位於羅德島州的「厲陰宅」曾是電影的場景，這棟全美最有名氣的「鬼屋」現在以120萬元求售。(Realtor.com截圖)

2013年恐怖電影 「厲陰宅」(The Conjuring)的拍攝發想源頭──位於羅德島的全美最出名「鬼屋」，在兩年內二度上市；但這回，這棟殖民風格住宅開價120萬元，漲了將近三倍。

位於羅德島州哈里斯維爾村(Harrisville)的這棟房屋建於1736年，2019年由超自然愛好者海因岑 (Cory Heinzen) 以不到44萬元購入，現在此屋重新上市，開價120萬元；蘇富比國際房地產公司(Sotheby's International Realty)推案時特別指出，買家有機會「擁有一段非凡的文化歷史」。

文案寫道，「謠傳，1800年代住在這裡的謝爾曼 (Bathsheba Sherman) 會在這棟房子裡出沒；1677 Round Top Road 是美國 最著名的鬼屋。」

自1970年兒提時代開始住在該棟屋子的作家安德里亞·佩倫 (Andrea Perron)，寫出「黑暗之家，光明之家」(House of Darkness, House of Light)三部曲，講述她家人住在這棟鬼屋的經歷。

由華裔導演溫子仁執導的「厲陰宅」故事大綱描述的則是超自然現象探究者艾德與蘿琳·華倫夫婦(Ed and Lorraine Warren)對該棟房屋的調查。

來源：Warner Bros. Pictures YouTube

佩倫接受媒體採訪時表示，「坦白說，如果我有錢，我會把房子買下來保護它。我一直夢想有一天能把那農場買回來，但我不想住在農場裡，我不想住在那裡。」

在售屋網站上列出的房屋圖片，有幽靈般的布娃娃坐在扶手椅上、鎖在大鐘玻璃櫃裡，似乎在暗示2014年鬼娃電影「安娜貝爾」(Annabelle)、同時也是「厲陰宅」的電影前傳。

現任屋主珍‧海因岑(Jenn Heinzen)表示，想參觀這棟房屋的客人和旅行團已預訂到2022年；她和她丈夫相信，這座房子是被發生在1675至1678年菲利普國王戰爭(King Philip's War)的鬼魂所擾，那場血腥戰爭是當地原住民 和白人定居者之間的衝突。

她說，她在家裡沒有感覺到「惡意」，「被污名化的是土地，而不是房子本身。」

來源：Mott & Chace Sotheby's International Realty YouTube