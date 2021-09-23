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網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令

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網紅沛提托遇害 未婚夫盜刷他人信用卡 FBI發通緝令

記者胡玉立／綜合報導
22歲女子沛提托自駕旅遊失蹤後陳屍懷俄明州案出現新發展，被列為嫌疑人的男友朗德瑞因盜用他人信用卡被通緝。圖為搜尋人員準備進入佛州一座野生保護區搜尋朗瑞德。(美聯社)
22歲女子沛提托自駕旅遊失蹤後陳屍懷俄明州案出現新發展，被列為嫌疑人的男友朗德瑞因盜用他人信用卡被通緝。圖為搜尋人員準備進入佛州一座野生保護區搜尋朗瑞德。(美聯社)

22歲紐約女子沛提托(Gabrielle Petito)在失踪多日後確認遭他殺，當局雖未指控她至今下落不明的未婚夫朗德瑞(Brian Laundrie)殺人，但於23日指控朗德瑞盜刷他人信用卡，對他發出通緝令。

懷俄明州大陪審團23日發布的起訴書，指控23歲的朗德瑞未經授權使用Capital One銀行卡和多個帳戶，花費超過1000元。這些文件並未說明卡或帳戶是誰的，但起訴書指控朗德瑞在8月30日至9月1日期間，未經許可使用了他人帳戶。

朗德瑞並未因沛提托之死受到指控，仍只被列為涉案嫌疑人；聯邦調查局(FBI)丹佛負責人史耐德(Michael Schneider)表示，「逮捕令允許執法部門逮捕朗德瑞，但FBI仍與全國合作夥伴繼續調查沛提托謀殺案的事實真相。」

沛提托與朗德瑞自7月2日起一同出發，展開預定為期四個月的廂型車越野公路之旅。她最後一次被看到是在8月24日於猶他州一間旅館辦理退房手續，次日還曾和她母親通電話。

朗德瑞9月1日獨自返回佛羅里達州父母家，沛提托的父母則在11日向警方報案指女兒失蹤；警方將朗德瑞列為此案「嫌疑人」，並與朗德瑞父母聯繫；朗德瑞的父母卻於17日告訴警方，朗德瑞14日離家後也失去了蹤影；警方正持續找尋他的下落。

懷俄明州驗屍官21日宣布，19日在懷州一個偏遠露營地被人發現的女屍確認是沛提托；初步認定是他殺。

沛提托和朗德瑞在進行他們的越野公路之旅時，不斷將過程上傳社群媒體，因此培養了一群粉絲，許多人持續高度關注沛提托的失踪案進展，並為她的死哀悼；在沛提托的Instagram專頁上，有逾100萬粉絲在評論部分哀悼她。

沛提托生前居住的佛羅里達州北港市政廳附近，有個臨時紀念她的角落，人們留下鮮花、泰迪熊和照片；22日晚，一小群人聚集在猶他州鹽湖城為沛提托舉行燭光守夜紀念活動。

懷俄明州 猶他州 佛羅里達州

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