網傳雙氧水防疫 美國氣喘和過敏基金會：恐傷肺

網路流傳透過噴霧器(nebulizer)吸入雙氧水可治好新冠，醫生表示此舉恐傷及肺部。(Photo by Bill Oxford on Unsplash)

近來網路流傳聲稱可治好新冠病毒的防疫法，有民眾則在社群網站分享短片，示範如何透過噴霧器(nebulizer)吸入雙氧水(hydrogen peroxide)。美國 氣喘和過敏 基金會(Asthma and Allergy Foundation of America)本周稍早發表聲明提出警告，這些網路謠言「令人憂心且非常危險」，不但無法治療新冠病毒，還可能對肺部造成傷害。

美國氣喘和過敏基金會21日發表聲明指出：「千萬不要把雙氧水加進噴霧器並且吸入。這是很危險的！」

新冠疫情 出現之後，未經證實的網路流言不時傳出，聲稱能以另類手段治好新冠病毒，雙氧水吸入法是最新案例。

美國氣喘和過敏基金會在聲明中指出，噴霧器裡只能裝醫師開立處方的氣喘藥劑，「放入其他化學物質則可能傷害您的肺部」。

雙氧水是家庭常見清潔產品，廣泛使用於輕微割傷、灼傷或擦傷的傷口局部殺菌，某些牙膏成份也添加雙氧水，增加牙齒潔白效果。

但濃度夠強的雙氧水如果透過飲用進入人體，則可能導致中毒。

華盛頓郵報報導，臉書、YouTube及推特都以祭出阻止不實疫情訊息流傳的措施，包括公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)在內等醫學專家則認為，不正確的疫情消息在社群網站大量散布，是導致美國民眾不願接種新冠疫苗的原因之一，使得美國確診案例及染疫死亡案例持續增加。

美國氣喘和過敏基金會任務長卡維爾(Melanie Carver)說，基金會在臉書、YouTube及抖音追蹤不實疫情訊息，發現網路謠言傳播效果動輒獲得數十萬瀏覽人次，現已遭到關閉的抖音帳號h202therapy便曾在上傳短片中拍攝一名兒童透過噴霧器吸入雙氧水。

卡維爾對華盛頓郵報指出：「在這些不實消息流傳更加廣泛之前，我們希望氣喘患者知道，切記噴霧器裡只能裝入醫師開立的氣喘處方藥劑。」

卡維爾說，染疫患者應該只能使用醫師開立的療法，以噴霧器吸入雙氧水的作法對於氣喘患者來說，特別危險。