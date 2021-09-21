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美商務部次長提名人：華為預期仍列貿易黑名單

中央社華盛頓21日綜合外電報導
商務部次長提名人艾斯特維茲。(美聯社資料照)
商務部次長提名人艾斯特維茲。(美聯社資料照)

獲拜登總統提名為商務部主管出口政策次長的艾斯特維茲今天表示，他將中國科技巨擘華為視為國家安全威脅，除非「事情出現變化」，他預期華為仍會被列在貿易黑名單上。

被提名為商務部負責工業暨安全事務次長的前國防部官員艾斯特維茲（Alan Estevez），也承諾「檢視」原為華為旗下手機品牌的榮耀終端公司（Honor Device Co），看華為是否利用分拆榮耀降低或規避其被列入黑名單的影響。

艾斯特維茲在參院銀行委員會作證時表示：「我看過中國人之前耍的一些花招。如果我的任命案獲得確認，這是我到商務部必須檢視的事情。」

華盛頓郵報報導，在14位聯邦眾議院共和黨籍議員要求商務部把榮耀終端公司列入黑名單，也就是出口管制實體清單（Entity List）後，拜登政府正在考慮此事。

華為2019年被列入實體清單，凡是被列入這個名單的企業，不得向美國的公司行號採購零組件，或未經美國政府核可，不得使用美國的技術。

聯名致函的共和黨籍議員指出，榮耀被切割「意圖閃避美國為遏止美國技術與軟體落入中共手中的出口管制政策」。

這封信函引述分析師指出：「出售榮耀使這家公司能夠取得賴以維生的半導體晶片與軟體，而且若是不執行切割，可能會被斷貨。」

美國 華為 商務部

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