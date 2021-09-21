把臉塗黑扮非裔到校抗議疫苗規定 小學老師遭停職

民主黨籍俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown，圖)今年8月宣布，10月18日之前全州幼稚園到12年級教職人員都必須完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗。美聯社

為抗議州政府要求幼稚園到12年級(K-12)全體教職人員必須接種新冠疫苗 ，俄勒岡州紐柏格(Newberg)馬貝爾羅許小學(Mabel Rush Elementary School)一名老師日前把臉塗黑到學校上班，自稱扮成「現代民權運動之母」羅莎‧帕克斯(Rosa Parks)模樣以表達對疫苗規定的抗議。學區 對這名老師緊急做出停職處分，並發表聲明強調譴責任何形式的種族歧視 。

紐柏格學區(Newberg School District)證實，馬貝爾羅許小學一名助理老師17日以染料將臉塗黑之後到學校上班，20日已遭到停職處分。這名老師聲稱，把臉塗黑是為了打扮成羅莎‧帕克斯的模樣，抗議教職人員被強制規定必須接種新冠疫苗。

紐柏格學區在聲明中寫道，塗黑臉(blackface)在過去歷史上常常被用來錯誤呈現非洲裔民眾，也對非洲裔社區帶來傷害，「我們認知到塗黑臉的行為不論動機為何，都具有暴力象徵，也勾起傷痛回憶」。

聲明中說，學區對於所有種族歧視事件都嚴肅面對，人事單位已對這名人員做出停職處分，「紐柏格學區對於一切形式的種族歧視均予譴責」。

民主黨籍俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)今年8月宣布，10月18日之前全州幼稚園到12年級教職人員都必須完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗。

另一方面，紐柏格學區上周才剛接獲某些學生家長投訴指出，少數學生透過社群網站Snapchat聊天室討論「奴隸交易」(Slave Trade)，以開玩笑口吻提到將出價競標非洲裔同學，打算將非洲裔同學處死，也討論到將展開另一波猶太人大屠殺(Holocaust)。