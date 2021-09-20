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葉倫籲國會調高債務上限 避免美國再陷金融危機

中央社華盛頓19日綜合外電報導
財政部長葉倫19日投書「華爾街日報」，懇請國會提高債務上限。(美聯社)
財政部長葉倫19日投書「華爾街日報」，懇請國會提高債務上限。(美聯社)

財政部葉倫（Janet Yellen）19日投書懇請國會提高債務上限，以避免「歷史性的金融危機」。

葉倫投書「華爾街日報」指出，美國向來會在債務破表之前提高上限。她寫道：「美國不曾發生過債務違約，一次都沒有。」

她說，債務違約可能會導致歷史性的金融危機，引發利率飆高、股價暴跌及其他金融動盪。

在美國，僅國會有權提高債務上限。美國先前暫停實施上限規定，為期2年，今年8月1日恢復實施；若不提高上限，美國舉債將不得超過現行的28.4兆美元。

法新社報導，債務上限一直是華府政界黨派相爭的議題之一。自1960年代以來，美國已調高債務上限約80次之多。

美國財政部上周表示，國家將於10月左右用罄手頭資金。葉倫在投書中提到，若不提高債務上限、無法在現行截止日之前付款，可能引發種種金融災禍。

她警告：「幾天之內，數以百萬計美國人就沒現金可用。近5000萬銀髮族可能暫時領不到社會保險支票。軍餉發不出來。等到美國脫離這場危機，也將一蹶不振。」

葉倫提到2011年債務危機時表示：「債務上限的邊緣政策（brinkmanship）把美國推向了瀕臨危機的局面。」

前總統歐巴馬執政時期的債務辯論陷入僵局，使得美國面臨歷來最迫切的違約危機。後來債務評等機構「標準普爾」（Standard and Poor）把美國的債務評等降級，市場廣受波動。

葉倫表示，趁早行動才能避免重蹈覆轍。她說：「時間就是金錢，這裡指的可能是數以十億計美元之譜。」

「我國的經濟實力已在過去17個月接受了測試。我們才剛脫離險境，萬萬不能再陷入一場完全可以避開的危機。」

美國 葉倫 財政部

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