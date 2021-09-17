白宮：拜登22日舉行新冠峰會 台灣可望參與

美國總統拜登。(歐新社)

白宮 17日表示，拜登 總統22日將在聯合國大會期間舉行一場線上的新冠峰會，呼籲與會者在公平取得疫苗；擴大檢測、療法和個人防護設備資源；建立公衛安全融資系統；以及追蹤進度等四項目標上，採取更積極作法。

華盛頓郵報日前報導，拜登政府正在計畫召開一次全球峰會，以應對新冠病毒危機，並增加對發展中國家的疫苗供應。

拜登預計22日登上聯合國大會講台，首度以總統身分發表演說，外界視其為美重返國際外交的重要時刻；白宮發言人莎奇（Jen Psaki）17日透過新聞稿表示，拜登將在22日舉行一場線上新冠峰會，目標在擴大並強化擊退新冠病毒的共同努力，以七大工業國組織（G7）和20國集團（G20）的會議結論為基礎，廣納民間社會、非政府組織、慈善家和各行各業，與世界各國領導人的新冠願景保持一致。

本報日前報導，由美方主辦的新冠峰會，和預期在12月9日到10日舉行的民主峰會，台灣均可望參與；一名美國 政府資深官員透過郵件告訴本報，對於受邀者沒有更多訊息可分享，美國與全世界各國和夥伴持續在這些方面努力。