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護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

記者顏伶如／綜合報導
示意圖。圖：pixabay
示意圖。圖：pixabay

全美各地醫療系統幾乎被染疫患者塞爆的此時，由於意外事故或其他疾病必須住院的重症患者，經常被迫透過醫療直升機緊急轉送其他醫院，但病患因此必須承擔空中交通的天價開銷。一名華盛頓州男子日前因慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease，簡稱COPD)病情惡化必須住院治療，卻在自家附近醫院苦等不到病床，出動醫療直升機費用估計7萬元，家屬聽取護士緊急建議之後登記參加非營利組織空中運輸服務會員，後來醫療直升機實際開銷僅花不到70元。

住在華盛頓州肯尼維克(Kennewick)的米瑞斯西歐塔(David Mirisciotta)患有慢性阻塞性肺疾病，住院已是家常便飯。但今年8月初病情惡化需要住院接受治療時，當地的三城醫院(Trios Health)卻告知病房已被新冠病毒患者住滿，等候住院的患者大排長龍，甚至在醫院走廊排隊。

米瑞斯西歐塔的妻子珊蒂‧米瑞斯西歐塔(Sandy Mirisciotta)接受華州地方電視台KOMO專訪時說，醫院告知必須安排醫療直升機轉送俄勒岡州恩光醫院(Sunnyside Hospital)，但空中交通費用大約要7萬元。

珊蒂‧米瑞斯西歐塔說，聽到醫療直升機的價格後，心裡想著「我家可拿不出這筆錢，我認識的親友當中，很少有人能拿出這樣的錢」。

她說，幸好一名護士告知，可以前往已有40年歷史的非營利組織「生命飛行」(LifeFlight.org )網站繳費登記參加會員，完成手續之後便可享受會員搭乘醫療直升機的服務。

珊蒂‧米瑞斯西歐塔當天晚間便繳交69元「僅限空中交通會員」(Air Only Membership)年費，也獲得「生命飛行」提供醫療直升機服務，沒有額外收費。她說，幸好護士告知訊息，讓醫療直升機的自掏腰包開銷，從7萬元變成不到70元。

她表示，轉診一個多月以來，丈夫經過治療之後，到目前為止狀況良好。

「生命飛行網」(Life Flight Network)區域副總裁韋米爾(Michael Weimer)受訪時說，成立宗旨在於讓消費者安心，無須擔心面臨天價醫療直升機帳單。他說，在許多情況下，由於狀況危急，為了爭取時間搶救生命，病患需要在極短時間內搭乘醫療直升機，因此家屬並沒有太多時間可以考慮其他選項。

華盛頓州 帳單 俄勒岡州

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