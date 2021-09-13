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前白宮發言人爆料新書將梅蘭妮亞比喻為法國瑪麗皇后

記者顏伶如／綜合報導
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)在下個月即將出版的回憶錄。Getty Images
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)在下個月即將出版的回憶錄。Getty Images

根據最新曝光的新書截錄，前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)在下個月即將出版的回憶錄中，將前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)比喻為法國皇后瑪麗‧安托瓦內特(Marie Antoinette)。瑪麗皇后的知名歷史典故包括，得知廣大民眾餓到連麵包都沒得吃時，曾經問道：「為什麼不讓他們吃蛋糕呢？」

葛瑞珊所寫的新書「現在我來回答問題：我在川普的白宮看到了什麼」(I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House)由哈波柯林斯出版社(Harper Collins Publishers)發行，訂於10月5日推出。

Politico新聞網站13日報導，根據葛瑞珊新書截錄，梅蘭妮亞為人處事「態度輕蔑、意志消沉且冷漠疏離」。葛瑞珊寫道，今年1月6日挺川群眾包圍國會山莊時，曾建議身為總統夫人的梅蘭妮亞透過推特發表聲明，表明美國民眾有權舉行和平抗議，卻不應該訴諸「無法無天的亂象與暴力」，但建議遭到梅蘭妮亞拒絕。

書中寫道，就在群眾包圍國會山莊的同時，梅蘭妮亞的行程則是準備與她挑選的一塊地毯拍攝照片。

對於葛瑞珊新書內容，梅蘭妮亞辦公室發表聲明回應說，葛瑞珊利用矇騙與背叛手段，「企圖利用梅蘭妮亞炒作知名度並謀利賺錢」。

葛瑞珊在書中寫道，曾嘗試說服梅蘭妮亞2020年大選結果並沒問題，並不是川普的勝利遭到偷走，但身為第一夫人的梅蘭妮亞卻回答說，選舉結果「發生了不好的事情」。

葛瑞珊擔任白宮發言人期間，由於從來不曾舉行新聞說明會，遭到外界批評。葛瑞珊從2016年競選期間便在川普身邊任職，除了曾任白宮發言人、白宮聯絡室主任之外，還當過白宮第一夫人辦公室幕僚長，今年1月6日國會暴動發生後宣布辭職。

曾任第一夫人辦公室資深顧問的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)，2020年夏季出版爆料書「梅蘭妮亞與我：我與第一夫人友誼之起落」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady)時，當時身為第一夫人辦公室幕僚長的葛瑞珊則發表聲明批評沃可夫的書「公然扭曲事實、裝可憐而把過錯推給別人」。

葛瑞珊 梅蘭妮亞 白宮

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