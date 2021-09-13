蕭美琴會晤立陶宛國會議員 雙橡園端台味夜市牛排招待

台駐美代表蕭美琴12日晚間在雙橡園宴請立陶宛國會議員，端台味夜市牛排上桌。照片來源／雙橡園主廚高于婷提供

台駐美代表蕭美琴12日晚間在雙橡園接待來訪華府的立陶宛 國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis），台駐美處表示，雙邊就強化台立雙邊關係，與台美立三邊關係等交換意見。

蕭美琴在臉書發文分享活動照片，她說，感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗 ，彼此分享台灣 和立陶宛在歷史上面對強權霸凌打壓，並爭取自由的經驗。立陶宛等波羅的海三國在第二次世界大戰期間遭蘇聯併吞，1990年3月1日立陶宛宣布脫離蘇聯獨立，其他國家跟進，最終導致蘇聯在1991年12月解體。

蕭美琴也收到立陶宛議員辛傑利斯（Emanuelis Zingeris）致贈的藝術作品陶瓷貓；蕭美琴是標準「貓奴」，去年7月赴美就任代表攜4貓同行，也自許靈活尋找外交空間的「戰貓」。

貓奴代表蕭美琴收到立陶宛議員辛傑利斯（Emanuelis Zingeris，左）致贈的藝術作品陶瓷貓。駐美處提供

蕭美琴分享，在這場晚宴中招待立陶宛國會議員品嘗台灣夜市牛排和珍珠奶茶剉冰，且台駐美處人員戴上感謝立陶宛的造型口罩；她說，共同的自由理念與民主的信念，讓台立友誼更堅實。

蕭美琴在臉書分享「感謝立陶宛的造型口罩」。取自蕭美琴臉書 台駐美代表蕭美琴12日晚間在雙橡園宴請立陶宛國會議員，端台味夜市牛排上桌。照片來源／雙橡園主廚高于婷提供

立陶宛6月22日宣布贈台2萬劑新冠疫苗，7月31日疫苗抵台；外交部長吳釗燮7月20日宣布在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發中國強烈反彈，召回中方駐立大使，立陶宛外交部說，在一個中國原則下，我們決心和歐盟及世界上其他許多國家一樣，發展與台灣的互利關係。

美國國務院表態支持拓展與台灣關係的決定，國務卿布林肯（Antony Blinken）15日將在國務院會晤立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。