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未成年男性打輝瑞 因副作用住院風險高於染疫住院

編譯林奇賢／綜合外電
最新研究顯示，在接種輝瑞疫苗後，美國未成年男性因罕見副作用而住院的機率，比染上新冠肺炎而住院的機率還高。路透
最新研究顯示，在接種輝瑞疫苗後，美國未成年男性因罕見副作用而住院的機率，比染上新冠肺炎而住院的機率還高。路透

最新研究顯示，在接種輝瑞疫苗後，美國健康的未成年男性因心肌炎等罕見副作用而住院的機率，比染上新冠肺炎而住院的機率還高。

衛報報導，以醫學博士霍格（Tracy Høeg）為首的加州大學研究團隊，分析今年上半年全美12-17歲的族群接種新冠疫苗的不良反應。這項未經同儕審查的研究估計，在接種兩劑輝瑞疫苗後，每100萬名12-15歲的健康男性，便有162.2例發生心肌炎，每100萬名16、17歲的健康男性，便有94例發生心肌炎，而同年齡女性的發生率分別為每100萬人13.4例和13例。

研究指出，按當前美國的感染率來看，每100萬人有約44例的健康的青少年，在染疫後120天內被送進醫院。

研究人員說，大多數出現這種罕見副作用的未成年人，都是在打完第二劑輝瑞疫苗的幾天內出現症狀，其中約有86%的男性需住院治療。

並未參與這項研究的南安普頓大學兒科免疫學與傳染病學教授佛茨（Saul Faust）說，這個發現顯然讓英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）的審慎作為顯得很合理。目前JCVI不推薦12-15歲的健康青少年打疫苗，但預計在下周做出最終決定。在這個年齡的族群中，目前有資格打疫苗的是特別禁不起新冠肺炎的人、或與染疫高危險群同住者。

疫苗 輝瑞 美國

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