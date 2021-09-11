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MLB地鐵大戰逢911 洋基大都會向罹難者致敬

中央社紐約11日綜合外電報導
紐約花旗球場（Citi Field）。(美聯社)
紐約花旗球場（Citi Field）。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB地鐵大戰，紐約大都會今天晚間於主場迎戰洋基隊的比賽適逢911事件20周年，兩隊將向在恐怖襲擊中喪生的罹難者致敬。

大都會隊在昨天的系列賽首戰以10比3血洗洋基隊，讓洋基苦吞7連敗。

大都會華克（Taijuan Walker）今天預計登板先發，與洋基隊投手克魯柏（Corey Kluber）上演右投之戰。

這場於大都會主場花旗球場（Citi Field）舉行的地鐵大戰預料座無虛席，賽前將舉行紀念儀式，向20年前911事件中的2977名罹難者致意。

大都會將仿效當年隊伍在911事件發生後戴上現場急救人員帽子的致敬方式；2001年大都會隊總教練瓦倫泰（Bobby Valentine）將開球，並由2001年的洋基總教練托瑞（Joe Torre）任開球捕手。

蓋達組織成員於2001年9月11日劫持一架客機，衝撞紐約地標之一的世界貿易中心雙子星大樓（Twin Towers）北棟，不到半小時後，另一架班機猛撞南棟，雙塔建築最後皆轟然倒塌。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）9日表示，很榮幸能在如此值得紀念的周末與共享一座城市的對手比賽，也希望作為洋基隊、大都會隊和棒球產業，能夠紀念這一段美國歷史上的黑暗篇章。

瓦倫泰也於9日和他在2001年的3名球員造訪曼哈頓的消防站；大都會先發左投希爾（Rich Hill）和隊友辛德賈德（Noah Syndergaard）則於昨天拜訪皇后區消防人員和他們的孩子。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1100911

大都會 洋基 911

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