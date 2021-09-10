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不滿聯準會主席屬共和黨 民主黨進步派要拜登換人

中央社華盛頓9日綜合外電報導
聯邦準備理事會（Fed）的主席鮑爾。美聯社
聯邦準備理事會（Fed）的主席鮑爾。美聯社

美國經濟正面臨關鍵時刻，但民主黨總統拜登面對來自同黨進步派人士壓力，要求他換掉聯邦準備理事會（Fed）的共和黨籍主席鮑爾，任命更重視銀行監管、氣候和種族議題的人選。

法新社報導，聯準會正努力安排各項政策，好讓美國經濟能夠持續復甦，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間失業的人口能重返工作崗位，同時不刺激通貨膨脹升溫。因此拜登（Joe Biden）是否換掉鮑爾（Jerome Powell）可能帶來長遠影響。

進步派民主黨人要求拜登任命一名相對較自由派人士接掌聯準會，希望這名新主席在加強銀行業監管方面能有更多作為，同時針對氣候變遷和系統性種族歧視問題有所行動。

不過，拜登若在鮑爾首個4年任期屆滿後不繼續任命他，恐怕會引發金融市場騷動，並讓拜登面臨政治力介入此獨立系統的指控。

白宮尚未透露拜登何時會就聯準會主席人選做決定，但很可能不會等太久，因為聯準會另外2個高層職位的任期將在幾週後屆滿。

鮑爾於2018年2月由當時的美國總統川普（Donald Trump）提名接掌聯準會。當時川普一反傳統，讓聯準會首位女主席葉倫（Janet Yellen）只做一任就打包下台。

鮑爾任內因協調聯準會決策委員會內不同意見的能力佳，且在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時採取快速行動、將利率砍至零並讓數兆美元資金注入金融體系，而受到讚譽。

聯準會採取的這些措施，加上政府祭出數兆美元支出，成功協助全球最大經濟體美國躲過更嚴重衰退，如今經濟規模已恢復到疫情前水準。

美國8月失業率降至5.2%。然而，疫情期間失業人口仍有500萬還沒重返職場。

鮑爾一再強調，有必要繼續支撐經濟成長，以確保美國社會弱勢民眾也能享受到繁榮果實。他也認同應該採取謹慎步驟，移除聯準會的疫情振興措施。

儘管如此，包括立場鮮明的聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、特萊布（Rashida Tlaib）和普瑞斯利（Ayanna Pressley）在內的民主黨進步派人士，希望聯準會能超越傳統穩定物價和充分就業雙重任務角色，跨入其他領域，例如對抗氣候變遷。

他們上週發表聲明說：「為了進步，我們有必要讓政府整體政策既能消滅氣候風險，又能使我們的金融體系更安全。因此我們需要一位致力於這些目標的（聯準會）主席。我們強烈要求拜登政府趁此機會任命一位新的聯準會主席。」

其他進步派團體也跟進呼籲換掉鮑爾。它們主張聯準會可以做更多事來改善種族歧視，以及防止2008年全球金融危機後實施的銀行業監管倒退。

然而，聯邦眾議院預算委員會（House Budget Committee）民主黨籍主席亞爾穆斯（John Yarmuth）支持鮑爾續任。他上週透過聲明表示：「鮑爾主席沉穩帶領聯準會度過我國一段嚴峻危機時刻。由於我們國家和經濟持續面臨不確定性，讓聯準會擁有延續性和專注力非常重要。」

中間派的聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）民主黨籍主席泰斯特（John Tester）則對聯準會主席人選政治化提出警告。他8日接受「華爾街日報」訪問時說：「他們（聯準會官員）不該捲入國會山莊的政治角力。這是我希望鮑爾（續任）的原因。他證明自己能夠維持聯準會的獨立性。」

聯準會 鮑爾 拜登

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