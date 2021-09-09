我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從911事件活過來 他領悟永不放棄 她活得行屍走肉

搭飛機不戴口罩 擬加倍罰款 累犯者最高罰3000元

維州移除李將軍像 尋找1887年「時間膠囊」卻遇障礙

編譯周芳苑／綜合9日電
拆除維吉尼亞州里奇蒙市區的邦聯將軍羅伯李雕像後，工作人員移走基座的一角，尋找據信134年前藏放的時間膠囊。(美聯社)
拆除維吉尼亞州里奇蒙市區的邦聯將軍羅伯李雕像後，工作人員移走基座的一角，尋找據信134年前藏放的時間膠囊。(美聯社)

維吉尼亞州里奇蒙市區邦聯將軍羅伯李(Gen. Robert E. Lee)百年雕像清除工程持續進行，雕像是拆除了，但尋找時間膠囊的人9日卻遇到阻礙。

工作人員認為時間膠囊被埋在雕像下方基座，但很難找到精確位置；9日早上稍晚，用來吊起沉重基石的起重機壞了，工作暫停，另一起重機數小時後運抵才復工。

➤➤➤李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

1887年報載文章提到，銅製時間膠囊裡放的紀念性物品包括一美元銀元和一套邦聯軍服鈕扣，文中提到一張林肯躺在棺材裡的照片，由出身名門的校長帕蒂利克小姐(Miss Pattie Leake)捐贈，格外令歷史學家感興趣。

維州官員計畫雕像拆除後第二天將從基石上移走有134年歷史的時間膠囊，但移除2500磅頂石、 500磅蓋子後，工作人員無法確定膠囊的精確位置。

工人們用探地雷達在第三塊基石中搜尋，將再接再厲，並決定挖掘基座蓋子、放入新時間膠囊，州府官員9日為此舉行儀式。

新時間膠囊將放入反映當代的物品，包括一瓶過期的輝瑞(Pfizer)新冠疫苗、一張「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)貼紙、以及去年「弗洛伊德（George Floyd）之死」事件引發種族抗議後一黑非洲裔芭蕾舞者在李將軍雕像附近舉起拳頭的照片。

歷史學者霍爾澤(Harold Holzer)今年稍早說，舊時間膠囊中唯一已知的林肯死亡照片是攝影師格尼(Jeremiah Gurney)1865年4月24日在紐約市政廳拍攝，因此對時間膠囊裡那張照片高度質疑，認為是其他印刷品或圖畫。

時間膠囊取出後，將被送往維州歷史資源部實驗室，歷史學家將把據信存放在內約60件物品一一處理保存。

維州州長諾譚說，舊時間膠囊反映1890年的維吉尼亞州，新膠囊39件物品則反映2021年景況；過去18個月產生歷史性變化，從新冠疫情、種族抗議及導致紀念碑拆除，放入講述舊時間膠囊被替換過程的新時間膠囊很合適。

維吉尼亞州 維州 工作

上一則

從911事件活過來 他領悟永不放棄 她活得行屍走肉

延伸閱讀

各國如何處置引發爭議雕像？移除、搬家、重製都有

各國如何處置引發爭議雕像？移除、搬家、重製都有
馬州長照中心居民 逾65歲可打補強針

馬州長照中心居民 逾65歲可打補強針
群眾歡呼 維州拆除邦聯將軍羅伯李塑像

群眾歡呼 維州拆除邦聯將軍羅伯李塑像
李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

熱門新聞

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

2021-09-06 21:34
Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

2021-09-05 22:04
今年勞工節的新冠肺炎確診數為去年同期4倍多，死亡數逼近去年兩倍；圖為3日在邁阿密國際機場，大批遊客準備搭機前往國外或其他州度假。(Getty Images)

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

2021-09-06 23:03

超人氣

更多 >
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片瘋傳

吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片瘋傳
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地
15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走

15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走