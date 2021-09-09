馬州5斑馬「出逃」逾1周 動物保護局：勿靠近

馬州一私人農場的五隻斑馬出逃，動物保護局呼籲居民看到後立即聯絡，不要靠近或追逐斑馬。圖非出逃斑馬。(Pexels)

五隻斑馬上月底從馬州 喬治王子郡(Prince George's)的一座農場出逃，三兩成群在附近遊蕩，該郡動物保護局(Animal services)提醒，若居民看到斑馬，應立即致電動物保護局(301-780-7242)，切勿靠近或試圖捕捉斑馬。

喬治王子郡動物保護局指，這五隻斑馬是在8月31日從Upper Marlboro的一座私人農場出逃，該農場位於Bellefield和Duley Station路附近；農場主曾嘗試用糧食引誘斑馬回到臨時畜欄區，但未成功；五隻斑馬在外「遊蕩」超過一周，分兩組行動，一組三隻，另一組兩隻，期間動物保護局也收到四、五通居民打來的電話，表示在草叢區看到斑馬。

喬治王子郡動物保護局負責人泰勒(Rodney Taylor)說，如果看到斑馬，切勿靠近或撫摸牠們，也不要追趕斑馬，牠們需要被趕入圍 欄，再轉移到卡車送回農場。

泰勒表示，即便斑馬不會追趕人類，但牠們仍然是斑馬，很少與人打交道，所以可能會為了保護自己而咬人。

他說，斑馬出逃當天，農場主就給動物保護局打了電話，但派去人後未抓到斑馬；而且抓斑馬本身就頗具挑戰，牠們很容易跑得不見蹤影，所以農場主安裝了攝像頭觀察這些野生動物的每日進食，因爲斑馬一旦過來進食，就是抓住他們的最好時機。

泰勒在動物保護局工作逾39年，從未經手過斑馬出逃的案子，這對他們辦公室而言也更像一個冒險故事，以往該保護局都是處理犬亂吠、比特犬(pit bulls)投訴等比較常見的寵物問題。

上一次遭遇這類軼事還是在1980年代，當時一個巡迴馬戲團途徑喬治王子郡，司機與馬戲團業主發生衝突後離開，把拖車停在一家地方銀行後面，車上有一隻獅子、一隻河馬和一隻大象。

馬州和喬治王子郡允許持聯邦農業部 許可的農場養斑馬，此次斑馬出逃的農場共有39隻斑馬，也持有農業部頒發的適當許可證。