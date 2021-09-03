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拜登簽署行政命令 6個月內解密911檔案

拜登簽署行政命令 6個月內解密911檔案

中央社 華盛頓3日專電
拜登總統3日簽署行政命令，指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件。（圖取自facebook.com/joebiden）
拜登總統3日簽署行政命令，指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件。（圖取自facebook.com/joebiden）

911事件20周年前夕，拜登總統今天簽署行政命令，指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件，並在6個月內對外公布。

8月初約1700名911事件受害者家屬、當時現場急救人員與生還者發表公開信，要求拜登解密政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯當年在事件中的角色，否則不歡迎拜登政府參與今年的任何紀念活動。

拜登今天正式簽署行政命令，指示司法部長與其他機構首長對聯邦調查局（FBI）的911事件調查報告進行解密審查，並在6個月內對外公開，以實現競選承諾。

拜登在聲明中表示，他競選時曾承諾會確保有關2001年9月11日的恐怖襲擊美國文件解密的透明性，「在我們即將迎來那個悲慘的一天20周年之際，我正在履行這一承諾。」

911受難家屬一直以來都在尋求美國政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯有否協助或資助19名當天發動恐攻的蓋達（Al-Qaeda）組織成員中的任一人。19人當時挾持飛機撞向紐約世貿中心、華府近郊的五角大廈與賓州田野，造成近3000人喪命。

19名劫機者中有15人來自沙烏地阿拉伯。美國政府一個委員會曾表示，沒有證據顯示沙烏地阿拉伯直接資助蓋達組織，卻沒說個別沙國官員有否可能資助。

拜登 沙烏地阿拉伯 美國

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