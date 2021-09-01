華爾街日報：蘋果研發可測血壓、規畫受孕的智慧表

蘋果積極為自家智慧表Apple Watch研發健康相關功能 。路透

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，蘋果 公司正為新款智慧手表研發健康相關功能，包括告知血壓是否升高的工具，並內建體溫計可協助規畫受孕。

知情人士說，受孕規劃功能最快可能明年推出，還可能改良心律不整監控功能，追蹤夜間睡眠型態的方式也將升級。

報導引述知情人士說法指出，蘋果可望在未來數周推出第七代Apple Watch ，但企圖心最強的健康相關功能改良大多要等到2022年才會面世 。

展望明年以後，蘋果希望自家智慧表也能偵測睡眠呼吸中止症（sleep apnea）、在感測到血氧濃度低時提供服藥指引，甚至有朝一日能偵深糖尿病。不過，上述功能是否終能推出仍在未定之天，預計推出時程也可能改變。

蘋果積極研發上述智慧表功能，凸顯在健康領域上的雄心壯志。正如iPhone以口袋型電腦之姿取代了小型相機、手電筒和其他裝置，改造了世界，蘋果期許Apple Watch也能在健康領域掀起革命。

不過，一大挑戰是，智慧表是戴在手腕上，但在這部位測量血糖濃度等重要生命徵象的效果欠佳。而且，健康和科學上的創新可能進展緩慢，證明健康功能安全可靠且有效，往往需要多年的努力。