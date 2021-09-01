我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最嚴苛墮胎法之一 德州「心跳法」正式上路

CDC新規 10/1起申請綠卡須打新冠疫苗

華爾街日報：蘋果研發可測血壓、規畫受孕的智慧表

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果積極為自家智慧表Apple Watch研發健康相關功能 。路透
蘋果積極為自家智慧表Apple Watch研發健康相關功能 。路透

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，蘋果公司正為新款智慧手表研發健康相關功能，包括告知血壓是否升高的工具，並內建體溫計可協助規畫受孕。

知情人士說，受孕規劃功能最快可能明年推出，還可能改良心律不整監控功能，追蹤夜間睡眠型態的方式也將升級。

報導引述知情人士說法指出，蘋果可望在未來數周推出第七代Apple Watch，但企圖心最強的健康相關功能改良大多要等到2022年才會面世 。

展望明年以後，蘋果希望自家智慧表也能偵測睡眠呼吸中止症（sleep apnea）、在感測到血氧濃度低時提供服藥指引，甚至有朝一日能偵深糖尿病。不過，上述功能是否終能推出仍在未定之天，預計推出時程也可能改變。

蘋果積極研發上述智慧表功能，凸顯在健康領域上的雄心壯志。正如iPhone以口袋型電腦之姿取代了小型相機、手電筒和其他裝置，改造了世界，蘋果期許Apple Watch也能在健康領域掀起革命。

不過，一大挑戰是，智慧表是戴在手腕上，但在這部位測量血糖濃度等重要生命徵象的效果欠佳。而且，健康和科學上的創新可能進展緩慢，證明健康功能安全可靠且有效，往往需要多年的努力。

蘋果 Apple Watch

上一則

全美最嚴苛墮胎法之一 德州「心跳法」正式上路

延伸閱讀

蘋果市值飛越2.5兆美元

蘋果市值飛越2.5兆美元
全球首例 韓限制App平台抽佣

全球首例 韓限制App平台抽佣
蘋果Apple Watch 7設計太複雜 傳生產延誤

蘋果Apple Watch 7設計太複雜 傳生產延誤
蘋果庫克最快2025年卸任 還要推Apple Glass

蘋果庫克最快2025年卸任 還要推Apple Glass

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31

超人氣

更多 >
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車

神學士接手「美軍皮卡」難掩興奮之情 下秒卻糗爆翻車