世界OnAir／是精神疾病讓兇手脫罪 還是檢方政治算計？

兩年前在紐約布魯克林海港城餐廳，三華裔員工遭爆鐵槌頭命案。日前檢、辯雙方達成協議，接受兇嫌的精神鑑定，同意他入院治療、免除刑罰。本報檔案照

罹患精神疾病，真的是殺人兇手的免死金牌嗎？

犯下亞特蘭大按摩院8死槍擊命案的凶手龍恩(Robert Aaron Long)，30日被喬州檢察官求處死刑，儘管他先前曾企圖以自己患有性癮來脫罪。另一樁同樣驚動華人社區的命案——2019年發生在紐約布魯克林羊頭灣的3死爆頭命案，在經過兩年後，受害人家屬等到的卻是檢、辯雙方達成協議，接受兇嫌的精神鑑定，同意他入院治療、免除刑罰。

主跑這則新聞的世界日報記者顏潔恩還原了命案現場，當時白人男子馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)闖入海港城 自助餐廳，先用鐵鎚擊倒60歲馬來西亞籍經理伍燦強，接著到後廚攻擊了50歲的潘子密和34歲的潘富暉，三人在9天後相繼因腦部重創過世。

顏潔恩表示，由於兇嫌的精神病史可以追溯至2016年，「精神狀況不穩」成為辯護律師主打的一張牌；開庭審訊時，辯方精神醫師也特別強調被告對華男有過度妄想、以為自己是二度降臨的基督耶穌，他看過中國男性虐待女性，認為自己有義務去改變、殺死中國男人來幫助女性。

到底精神疾病是否是重大犯罪中的常打的一張牌？

前紐約州司法部 特勤探員姚旦說，許多民眾或許有些誤解，認為一旦有重大兇案都會用上這張牌，但實際的法律程序和電影情節不同，辯方會衡量是要用「普通辯護」，或是以精神疾病作「積極辯護」，即便罪責難逃，還是有機會脫罪。其中醫生的建議十分關鍵，以此案來說，由於檢方與辯護方的精神醫生看法一致，會讓檢方認為強行起訴勝算不大，與辯方達成無罪協議，讓精神防治機構對他作長期治療、達到矯治目的。

姚旦說，社會大眾或許會議論這樣的結果是否符合正義、以理服人？但從檢方的角度，他們在做決定時往往不是考慮事實的本身，檢察官辦公室都是民選官員，社會壓力起了決定性的作用；華裔社區固然會給他們一些政治壓力，但在實際操作中，檢方會考慮一旦敗訴會對他們產生哪些不利因素，與其冒著最後兇嫌被無罪開釋的風險，不如達成協議，從法律上宣判他無罪，但實際上讓他一輩子關押在精神病院。

姚旦以自己在紐約州司法部調查案件的經驗，通常案子能否成功定罪，對是否調查這一案件具有關鍵因素。姚旦說，在政治因素上，相信布魯克林檢方多少也是從這點來考量，「很難說非黑即白」，檢辯雙方都承受很大壓力，若有高風險會敗訴，檢方便不會有意願非要起訴，寧願選擇走一條「捷徑」。

本周「世界OnAir 」節目，主播卓賢邀請到紐約州執照律師姚旦以及世界日報記者顏潔恩，從一樁讓華人社區義憤填膺的兇案，探討精神疾病或缺陷在法庭上攻防的範疇與重點，以及日後若嫌犯得以重返社會，司法機構該如何正視這樣的風險？家屬與華社又如何化悲憤為力量，透過選票、經濟實力來促進群體的福利。

「世界OnAir」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。