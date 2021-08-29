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喀布爾機場附近發生爆炸 火箭射中民宅傷亡未明

中國喊共同富裕 WSJ：打擊巨頭不能解決問題

報復喀布爾遇襲 傳美軍出動「血滴子」狙殺IS要員

中央社華盛頓28日綜合外電報導
喀布爾恐攻造成美軍殉職後，美國出動無人機報復，擊斃2名伊斯蘭國成員，據傳美方使用的是配備刀刃的特殊型「地獄火」飛彈。同時白宮已批准國防部逕行空襲IS目標。(美聯社)
喀布爾恐攻造成美軍殉職後，美國出動無人機報復，擊斃2名伊斯蘭國成員，據傳美方使用的是配備刀刃的特殊型「地獄火」飛彈。同時白宮已批准國防部逕行空襲IS目標。(美聯社)

喀布爾恐攻造成美軍殉職後，美國出動無人機報復，擊斃2名伊斯蘭國（IS）成員，據傳美方使用的是配備刀刃的特殊型「地獄火」飛彈。同時白宮已批准國防部逕行空襲IS目標。

阿富汗首都喀布爾（Kabul）機場附近26日發生炸彈攻擊，造成逾百人死傷，死者中包括至少13名美軍。IS的地區主要分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）宣稱策畫犯案。

美國國防部28日表示已在阿富汗展開無人機空襲行動，共擊斃2名IS活躍的「策劃者和協助者」，並造成另一人受傷。

華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美軍此次行動是從波斯灣（Persian Gulf）地區派出「死神」（Reaper）攻擊無人機，上頭搭載又名「忍者炸彈」的AGM-114R9X飛彈，也就是AGM-114「地獄火」（Hellfire）飛彈的衍生型。

AGM-114R9X飛彈不會爆炸，而是會在接近攻擊目標的最後一刻，射出飛彈內圈的6枚巨型刀刃，猶如「血滴子」一般，讓軍方指揮官得以鎖定目標，兼顧減少平民傷亡的機率。

這次空襲地點位於南加哈省（Nangarhar）拉哈穆努拉區（Rahamunullah）。但鄰近居民稱攻擊釀成3死4 傷，包含一名女性，與五角大廈的評估有出入。

美軍空襲看似造成一棟房屋受損。華爾街日報所見的影像顯示，房屋外觀有一個爆炸形成的小洞，屋旁有輛焦黑的機動人力車。牆上布滿彈片，窗戶已被炸飛，房內散置衣物、涼鞋與家具。

華爾街日報2019年率先披露AGM-114R9X飛彈的存在，其設計是要從車輛或建築頂端落向目標。美國政府從未公開承認有這種武器。

據悉這種武器2017年2月曾被用於狙殺恐怖組織蓋達（Al Qaeda）的二號人物。2019年1月葉門另有一人因它喪命，美國指控他策劃2000年美軍驅逐艦柯爾號（USS Cole）在葉門港口遭炸彈攻擊事件。

「紐約時報」（The New York Times）指出，美國特種作戰部隊（US Special Operations forces）去年再度運用AGM-114R9X飛彈，擊斃敘利亞西北部一名蓋達組織在當地的實質領袖。

美國政治新聞媒體Politico另報導，根據3名熟知內情的美國官員，美國總統拜登（Joe Biden）已對五角大廈「開綠燈」，可毋須尋求白宮允許，逕行空襲阿富汗境內與ISIS-K有關的任何目標。

其中一名官員指出，五角大廈領袖本就握有這項職權，但拜登27日重申軍方有此權限。這名官員說，總統的指示就是「放手去做」，「如果我們找到更多人（ISIS-K分子），就會空襲他們」。

目前美軍正積極搜捕與喀布爾攻擊有關的恐怖分子，預料未來幾天或幾周將發動更多空襲。

美國 喀布爾 華爾街

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