我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

紐時：CIA在阿富汗仍維持運作 任務重點改變

迪士尼高盛強制員工接種疫苗 多間美企跟進

中央社紐約27日綜合外電報導
隨著美國食品暨藥物管理局（FDA）本周全面核准輝瑞/BNT疫苗，越來越多美企考慮強制員工，甚至是顧客接種疫苗。圖為在加州蒙特利公園市接種疫苗的CVS藥房。(Getty Images)
隨著美國食品暨藥物管理局（FDA）本周全面核准輝瑞/BNT疫苗，越來越多美企考慮強制員工，甚至是顧客接種疫苗。圖為在加州蒙特利公園市接種疫苗的CVS藥房。(Getty Images)

隨著美國食品暨藥物管理局（FDA）本周全面核准輝瑞/BNT疫苗，越來越多美企考慮強制員工，甚至是顧客接種疫苗；學者認為，多數公司都將朝鼓勵或要求施打之路邁進。

美國藥妝連鎖業者CVS Health、能源巨頭雪佛龍（Chevron）、迪士尼（Disney）和高盛（Goldman Sachs ）已告訴部分或全體員工，接種疫苗將不再是選擇性，要求員工在限定時間內提交接種證明。

有些要求施打疫苗的公司在社群媒體上受到抨擊，批評者認為強制要求接種是侵犯個人自由，而自由是多數美國人極其珍視的價值觀。

美國共和黨籍佛羅里達州議員沙巴提尼（Anthony Sabatini）甚至提案，欲阻止佛州的衛生署長要求民眾接種任何疫苗。

但在傳染力極強的Delta變異株肆虐全美之際，尚未有公眾人物出面猛烈抨擊這些要求員工接種疫苗的美國企業，至少目前還沒有。

對亞利桑那州立大學（Arizona State University ）專攻行銷的教授哈斯（Mark Hass）而言，即使這場疫情危機牽涉醫療與政治，公司也不可能在自由派和保守派之間取得微妙平衡。

他告訴法新社：「正確的思考方式是，想想對員工來說什麼是正確的，而不是擔心公司聲譽。幾乎所有公司都會採取某種強制手段、要求或獎勵措施。」

從6月開始，銀行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley）和資產管理公司貝萊德（BlackRock）要求想進辦公室上班的員工提供疫苗接種證明。

臉書（Facebook）、谷歌（Google）和Uber隨後跟進。

美國航空（American Airlines）「強烈鼓勵」員工施打疫苗，目前尚未強制，不過接種者可獲額外一天假期和50美元獎金。

達美航空（Delta Air Lines）則表示，將向未接種員工每個月收取額外200美元健保費用，以應對「不打疫苗的決定」對公司帶來的「財務風險」。

美國總統拜登23日告訴企業 ：「做我上個月做的，要求你的員工接種疫苗或面臨嚴格要求。」他在7月底讓聯邦政府員工自行選擇，出示疫苗接種證明或提交定期篩檢結果。

疫苗 美國 社群媒體

上一則

兒女不戴口罩遭禁止到校 父親指稱遭受宗教歧視

延伸閱讀

疫苗出貨慢、給日本的還遭汙染 莫德納為何頻出包？

疫苗出貨慢、給日本的還遭汙染 莫德納為何頻出包？
英研究：染疫者的血栓風險 比打AZ疫苗的人還高

英研究：染疫者的血栓風險 比打AZ疫苗的人還高
新聞幕後／郭董、台積內外分工 BNT提早來台達陣

新聞幕後／郭董、台積內外分工 BNT提早來台達陣
綠收割BNT 在野轟：歷史會記住民進黨擋疫苗

綠收割BNT 在野轟：歷史會記住民進黨擋疫苗

熱門新聞

示意圖。圖：pixabay

內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

2021-08-23 09:38
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10
圖為德國蘭斯坦空軍基地，一輛救護車停在運輸機旁。(美聯社)

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

2021-08-22 20:51
健身教練菲利普斯(Bill Phillips)以為染過疫就有抗體無需打疫苗，結果二度染疫，險些喪命。(圖取自菲利普斯推特)

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

2021-08-26 08:57
由於葉菜類食材選擇少，有不少民眾改買根莖類食材。(記者顏嘉瑩/攝影)

亨利過境 紐約市1小時降雨量破史上紀錄 華人住宅淹水

2021-08-22 21:39

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解

南加兩姊妹染疫七個月後 仍被拒登機回中國 原因費解
最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面