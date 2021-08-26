我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「屍塊拋向空中」喀城爆炸倖存者：親眼見世界末日

喀布爾連兩爆 已增至90死 拜登：不受恐怖主義恫嚇

紐約這所最嚴監獄關閉 關過知名囚犯 淫魔在此自殺

記者洪群超／紐約報導
聯邦宣布大都會懲教中心暫時關閉並進行整改。（美聯社）
聯邦宣布大都會懲教中心暫時關閉並進行整改。（美聯社）

聯邦26日宣布，曾關押眾多知名聯邦重犯的曼哈頓大都會懲教中心」(Metropolitan Correctional Center)將暫時關閉整頓；該中心曾被譽為全美安保最嚴監獄，但近年來問題頻出，尤其是兩年前淫魔愛普斯坦(Jeffrey Epstein)在此羈押期間竟自殺身亡，使其運營弊端廣獲關注。

大都會懲教中心位於曼哈頓下城毗鄰華埠的柏路(Park Row)150號，以關押聯邦重刑犯聞名，羈押過包括恐怖組織首領賓拉丹(Osama Bin Laden)同夥、墨西哥大毒梟、黑手黨老大等眾多知名罪犯；但其惡劣條件和管理上的失誤，也在近年不斷浮出水面。

2019年，被控從性侵害等眾多罪名的億萬富豪愛普斯坦在該中心羈押候審期間，被發現在監內自盡；因他與前總統川普、柯林頓及比爾•蓋茨等諸多名人關係密切，卻在聲稱全美「安保最嚴密」的監獄內自殺身亡，引起輿論嘩然，與此有關的陰謀論也四起，同時各界也強烈要求聯邦調查該監獄存在的問題。

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)26日宣布，在司法部副部長Lisa Monaco數周前親往審查後，決定暫時關閉大都會懲教中心，目前在押的233名人員將被轉移到位於布碌崙（布魯克林）的聯邦監獄內。

監獄管理局未給出具體的關閉時間線，但表示程序已啟動，在轉移完在押人員後，啟動對該中心的整體調查和整改計畫；該中心將會在調查出的所有問題能獲妥善解決和整改後，才會重新投入使用。

監獄 大都會 曼哈頓

上一則

美司法部定調「星島日報」美國版為「外國代理人」

下一則

第1例 馬州公校女教師 拒戴口罩遭停職

延伸閱讀

神學士難染指阿國央行100億美元外匯存底 錢大多在紐約

神學士難染指阿國央行100億美元外匯存底 錢大多在紐約
達美航空出新招 拒接種員工每月多付200元健保費

達美航空出新招 拒接種員工每月多付200元健保費
MOCA澄清：獲市府撥款與監獄建案無關

MOCA澄清：獲市府撥款與監獄建案無關
阿富汗監獄爆槍戰 英囚犯「穿拖鞋」狂逃：路上都是血

阿富汗監獄爆槍戰 英囚犯「穿拖鞋」狂逃：路上都是血

熱門新聞

示意圖。圖：pixabay

內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

2021-08-23 09:38
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10
圖為德國蘭斯坦空軍基地，一輛救護車停在運輸機旁。(美聯社)

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

2021-08-22 20:51
由於葉菜類食材選擇少，有不少民眾改買根莖類食材。(記者顏嘉瑩/攝影)

亨利過境 紐約市1小時降雨量破史上紀錄 華人住宅淹水

2021-08-22 21:39
國務卿布林肯（Antony J. Blinken）25日在國務院簡報室表示，約有1500名美國公民還在阿富汗，撤離不限期，但面臨ISIS-K攻擊的可能性很大。(美聯社)

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

2021-08-25 16:51

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命